القاهرة الإخبارية: قافلة مساعدات لغزة تحمل سلال غذائية ومستلزمات طبية

أفاد عبد المنعم إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من أمام معبر رفح، بأن ثلاثة أفواج من القافلة الرابعة عشر للمساعدات الإنسانية تحركت اليوم من الأراضي المصرية إلى معبر كرم أبو سالم، الواقع جنوب قطاع غزة، عند نقطة الالتقاء بين الحدود المصرية، الفلسطينية، والإسرائيلية.

وأوضح أن السلطات المصرية تواصل جهودها الحثيثة لتقديم أكبر قدر ممكن من الدعم الإغاثي لسكان القطاع في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يواجهونها جراء الحصار والعدوان الإسرائيلي المستمر.

وأكد عبدالمنعم خلال رسالة على الهواء، أن الشاحنات التي انطلقت منذ فجر اليوم محمّلة بآلاف السلال الغذائية التي جهزها الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى مئات الأطنان من المستلزمات الطبية والعلاجية، ويتم التنسيق بشكل يومي بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني لتحديد الأولويات الملحّة، وعلى رأسها الأدوية والمواد الغذائية الأساسية، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان غزة الذين يعيشون ظروفًا كارثية بفعل الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشار إلى أن جميع الشاحنات الوافدة لا تزال تخضع لآلية فحص وتدقيق صارمة من قبل سلطات الاحتلال في معبر كرم أبو سالم، ولم يُسمح لأي منها حتى اللحظة بتفريغ حمولتها أو العودة، وتستمر هذه العراقيل، التي يفرضها الاحتلال، في عرقلة دخول المساعدات وتأخير عملية الإغاثة، ما يفاقم الوضع الإنساني في القطاع.

في المقابل، تستعد مصر لدفع مزيد من الشاحنات في إطار جهودها الرسمية لرفع العبء عن كاهل سكان القطاع المحاصر.