صلاة الضحى .. تعرف على عدد ركعاتها الصحيح وفضلها

ديني

صلاة الضحى يتكاسل عدد كبير من الناس عن أدائها، وقد يجهل البعض منا فضل صلاة الضحى، فقد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث كما بين ثواب من يواظب عليها، وفي السطور التالية نتعرف على عدد ركعات صلاة الضحى الصحيح وثوابها.

ما هو فضل صلاة الضحى؟

بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الضحى بمثابة صدقة عن مفاصل الجسم التي أنعم الله بها على الإنسان، فقد خلق الله عز وجل جسم الإنسان من 360 مفصلاً، وكل مفصل يلزمه صدقة، وصلاة الضحى تكفي عن هذه الصدقات.

عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى".

عدد ركعات صلاة الضحى 

وعن عدد ركعات صلاة الضحى ذكرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها آراء الفقهاء، حيث تُؤدى بعد طلوع الشمس بنحو 20 دقيقة إلى قبيل الظهر، وهي سُنة مؤكدة عند الجمهور، وأقلها عدد ركعات صلاة الضحى هو اثنتان، وأوسطها أربع ركعات، وأفضلها ثماني ركعات، وأكثرها اثنتا عشرة ركعة.

اختلف العلماء في أكثر عدد لـ صلاة الضحى، فذهب المالكية والحنابلة إلى أن أكثر صلاة الضحى ثماني ركعات؛ لما روت أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة وصلى ثماني ركعات، فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.

ويرى الحنفية والشافعية - في الوجه المرجوح - وأحمد - في رواية عنه - أن أكثر صلاة الضحى اثنتا عشرة ركعة؛ لما رواه الترمذي والنسائي بسند فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة»، ورجح العالم الأزهري، مذهب المالكية والحنابلة إلى أن أكثر صلاة الضحى ثماني ركعات.

