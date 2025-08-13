قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبر بالونات بدائية الصنع.. الأردن يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات
النيابة تفتح الصندوق الأسود لـ سارة خليفة.. تفاصيل صادمة عن اتهامات مخدرات وابتزاز وتعذيب
رئيس وزراء نيوزيلندا: نتنياهو "فقد صوابه".. وضم غزة أمر مروع
وزارة الرياضة: عقوبات رابطة الأندية على الزمالك بشأن زيزو قوية
أنا راجل قوي.. البلوجر ياسمين رقصت على تيك توك بباروكة ومكياج بنات للفلوس
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025
دهب ودولارات وعقارات وكافيهات.. غسيل أموال البلوجر رايح جاي بـ تيك توك
محمد رمضان يوثق لحظة استماع شخص أمريكي لأغنيته في نيويورك
الإسعاف: نقل 16 حالة من مستشفى حلوان العام عقب نشوب حريق محدود بأحد طوابقها
بالأسماء.. ننشر القائمة الكاملة للفائزين فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025
12 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم
سيد عبدالحفيظ ينصح ريبيرو بشأن طريقة توظيف ديانج مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية: تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة والأيتام

محافظ الإسكندرية أحمد خالد
محافظ الإسكندرية أحمد خالد
أ ش أ

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، بتقديم كامل الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة والأيتام، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.


وفي هذا الإطار، أطلق حي أول المنتزة بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية، مبادرة "يوم الشاطيء السعيد للجميع"، حيث شارك عدد من الأطفال الأيتام في احتفال أقيم على شاطئ جزيرة الدهب بنطاق الحي، بهدف التركيز على احتياجات الأطفال الترفيهية وإدخال الفرحة في قلوبهم والبسمة على وجوههم، مع تقديم الهدايا ووجبات غذائية وتنظيم الألعاب وبرامج ترفيهية لهم.


تهدف الاحتفالية توعية المجتمع بأهمية رعاية الأطفال من النواحي الترفيهية وتقديم الدعم النفسي والمادي لهم وتعزيز الشعور بالانتماء والاندماج في المجتمع وتوفير فرص ترفيهية لتحسين مهاراتهم وقدراتهم وتعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية لدى الأطفال والمجتمع وتشجيع المبادرات والبرامج الرامية إلى رعاية الأطفال.


وفي نفس السياق، نظم حي أول المنتزة، قافلة طبية وخدمية شاملة للمواطنين بعزبة "الرحمه" بالظهير الريفي بدائرة الحي بالتعاون مع المديريات الخدمية.


شهدت القافلة تقديم خدمات طبية متنوعة؛ بالإضافة إلى صرف العلاج المجاني للمواطنين.


وأقيمت ندوات على هامش القافلة، للتوعية بالقضية السكانية، والمبادرات الرئاسية لتقديم خدمات طبية للمواطنين، وأهمية ترشيد استهلاك المياه، كما تم تنظيم معرض لمنتجات المرأة المعيلة لتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وزيادة دخل الأسر.
 

محافظ الإسكندرية ذوي القدرات الخاصة الجمعيات الخيرية مبادرة يوم الشاطيء السعيد للجميع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان

الإيجار القديم

التسجيل بدأ.. كيف تحصل على شقة بديلة للإيجار القديم؟

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لأول مرة.. الرئيس السيسي يكشف مخطط استخدام المياه كسلاح ضد مصر.. ويراهن على وعي المصريين

التقلبات الجوية

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

سارة خليفة

حاول يغتصبنـ،،ـي .. اعترافات مثيرة في قضية سارة خليفة | نص التحقيقات

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

ترشيحاتنا

شوبير

تدخلات قوية.. شوبير يكشف مستجدات أزمة أحمد عبد القادر مع الأهلي

وزير الرياضة

وزير الشباب والرياضة يلتقي بسفير دولة الهند بالقاهرة لبحث التعاون المشترك

حلمي طولان

7 أسماء مفاجأة ..حلمي طولان يحدد ملامح قائمة منتخب مصر لكأس العرب

بالصور

لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها

لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها
لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها
لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها

سر رش سيارات الفورمولا 1 بالطلاء الأخضر أثناء الاختبار

سيارات السباق
سيارات السباق
سيارات السباق

لعدم وجود زباين.. مطعم تسلا في ورطة بعد أيام من افتتاحه

مطعم تسلا
مطعم تسلا
مطعم تسلا

ما العلاقة بين فقر الدم وتساقط الشعر لدى السيدات؟

ما العلاقة بين فقر الدم وتساقط الشعر لدى السيدات؟
ما العلاقة بين فقر الدم وتساقط الشعر لدى السيدات؟
ما العلاقة بين فقر الدم وتساقط الشعر لدى السيدات؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد