محافظ الإسكندرية: تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة والأيتام

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، بتقديم كامل الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة والأيتام، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.



وفي هذا الإطار، أطلق حي أول المنتزة بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية، مبادرة "يوم الشاطيء السعيد للجميع"، حيث شارك عدد من الأطفال الأيتام في احتفال أقيم على شاطئ جزيرة الدهب بنطاق الحي، بهدف التركيز على احتياجات الأطفال الترفيهية وإدخال الفرحة في قلوبهم والبسمة على وجوههم، مع تقديم الهدايا ووجبات غذائية وتنظيم الألعاب وبرامج ترفيهية لهم.



تهدف الاحتفالية توعية المجتمع بأهمية رعاية الأطفال من النواحي الترفيهية وتقديم الدعم النفسي والمادي لهم وتعزيز الشعور بالانتماء والاندماج في المجتمع وتوفير فرص ترفيهية لتحسين مهاراتهم وقدراتهم وتعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية لدى الأطفال والمجتمع وتشجيع المبادرات والبرامج الرامية إلى رعاية الأطفال.



وفي نفس السياق، نظم حي أول المنتزة، قافلة طبية وخدمية شاملة للمواطنين بعزبة "الرحمه" بالظهير الريفي بدائرة الحي بالتعاون مع المديريات الخدمية.



شهدت القافلة تقديم خدمات طبية متنوعة؛ بالإضافة إلى صرف العلاج المجاني للمواطنين.



وأقيمت ندوات على هامش القافلة، للتوعية بالقضية السكانية، والمبادرات الرئاسية لتقديم خدمات طبية للمواطنين، وأهمية ترشيد استهلاك المياه، كما تم تنظيم معرض لمنتجات المرأة المعيلة لتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وزيادة دخل الأسر.

