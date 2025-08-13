مصر تحصد ذهبية تتابع السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 سنة

أحرز الزوجي المصري المكون من نور إسلام وغزل محمود ، ذهبية منافسات تتابع السيدات ببطولة العالم لشباب الخماسي الحديث تحت 15 سنة ، التي تستضيفها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 13 إلى 17 أغسطس الجاري.

وجاء الزوجي الياباني في المركز الثاني ، ثم زوجي جواتيمالا في المركز الثالث.

وقام بتسليم الجوائز للفائزات كل من

إديتا مالوجيس عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث ، و

هاشم يس المدير التنفيذي للاتحاد المصري للخماسي الحديث ومدير البطولة.

وتنطلق منافسات تتابع الرجال في تمام الساعة الخامسة عصرا بسباق الموانع يليه السباحة ثم الليزر رن ، وعقبه تقام مراسم تسليم الجوائز للفائزين.

ويعقد الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان ، مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة السادسة مساء بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير بالإسكندرية ، للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم للشباب تحت 15 سنة، والبطولة العربية الأولى للمنتخبات والأندية ، واللتان تستضيفهما مصر على ملاعب الأكاديمية بالإسكندرية .

ويشهد المؤتمر حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس شريف العريان نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، والمهندس وليد خليل رئيس الاتحاد العربي للخماسي الحديث ، والكابتن اسماعيل موسى رئيس اتحاد شمال افريقيا للخماسي الحديث.

ويشارك في بطولة العالم للشباب 350 مشارك من 26 دولة.