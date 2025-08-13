المؤتمر: رسالة السيسي بشأن النيل حاسمة ومياه مصر خط أحمر

أشاد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، وعضو مجلس الشيوخ 2025، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، والتي أكد فيها موقف مصر الثابت من قضية مياه النيل، ورفضها القاطع لأي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي.

وقال غنيم في بيان له، إن الرئيس السيسي بعث برسالة واضحة بأن "من يعتقد أن مصر ستغض الطرف عن حقوقها المائية فهو مخطئ"، موضحًا أن هذا الموقف الحازم يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية المياه باعتبارها مسألة وجود بالنسبة لمصر.

وأضاف، أن كلمة الرئيس أوضحت بجلاء أن مصر لا تعارض مشروعات التنمية في دول حوض النيل، بل تدعمها شريطة ألا تؤثر على حصتها المائية التي تمثل شريان الحياة للشعب المصري.

وأشار غنيم، إلى ما أوضحه الرئيس من حقائق حول موارد النيل، إذ يبلغ إجمالي مياه النيل الأبيض والأزرق نحو 1600 مليار متر مكعب سنويًا، يفقد أغلبها في الغابات والمستنقعات والبخر، بينما تصل حصة مصر والسودان إلى 85 مليار متر مكعب فقط، أي ما يعادل 4% من الإجمالي، وهو ما يبرز حجم التحدي الذي تواجهه مصر.

وأكد أن حرص مصر على التعاون مع الأشقاء في دول الحوض لإنتاج الكهرباء وتحقيق التنمية المشتركة، يعكس رؤية متوازنة تقوم على الحفاظ على الحقوق المائية دون المساس بحقوق الآخرين، مؤكدا على أن موقف القيادة السياسية في هذا الملف الحساس يحظى بدعم كامل من الشعب المصري وقواه الوطنية، ومشددًا على أن حماية مياه النيل مسؤولية وطنية مشتركة.