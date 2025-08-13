الإسماعيلي يسافر اليوم للقاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري

اختتم فريق الإسماعيلي بقيادة الجزائري ميلود حمدى صباح اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء غد الخميس باستاد الدفاع الجوي بالجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.





وأنهى الإسماعيلى مرانه الصباحى على أن يتوجه عصر اليوم الأربعاء، إلى القاهرة للدخول في معسكر مغلق والمبيت بها من أجل مزيد من التركيز لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز.





ويفقد فريق الاسماعيلى جهود لاعبه محمد عمار فى مباراة بيراميدز غدا بالدوري بسبب الايقاف بعدما تعرض للطرد فى مباراة بتروجت بالجولة الاولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل السلبى.

وحرص ميلود حمدى مع جهازه المعاون دراسة فريق بيراميدز بمشاهدة مبارياته وأحدثهم تعادله السلبى مع وادى دجلة بالجولة الاولى للمسابقة المحلية وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق السماوى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة.