قبل انطلاق الدوري الإماراتي.. إصابة رامي ربيعة وغيابه 3 أسابيع عن العين

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن إصابة رامي ربيعة وغيابه لـ 3 أسابيع عن فريق العين.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر فيسبوك:"قبل أيام من انطلاق الدوري الإماراتي .. إصابة رامي ربيعة وغيابه لـ 3 أسابيع عن فريق العين".

وكانت قد أسفرت قرعة بطولة اتحاد كأس الخليج العربي، عن تواجد الدولي المصري رامي ربيعة، لاعب العين الإماراتي في مجموعة متوازنة، من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية.

ويتواجد فريق العين الإماراتي في المجموعة الأولى رفقة كل من زاخو العراقي، سترة البحريني، والقادسية الكويتي.

ويتواجد في المجموعة الثانية كل من الريان القطري، الشباب السعودي، النهضة العماني، وتضامن حضرموت اليمني.

ومن المنتظر أن يتأهل من كل مجموعة صاحب المركز الأول والثاني للأدوار التالية، التي ستقام في أكتوبر المقبل بمشاركة 8 فرق تم ترشيحها من الاتحادات الوطنية.