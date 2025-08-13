جلسة خاصة بين محمد يوسف والشناوي

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، كواليس حديث محمد الشناوي، الفرق الكروية الأولى بالنادي الأهلي، مع محمد يوسف المدير الرياضي المحتمل، واشتكي من حملة التشويه ضده.



وقال مهيب في لمتابعة برنامجه التليفزيوني على قناة «إم بي سي مصر1»: «الشناوي قد جلسة مع محمد يوسف، تكنولوجيا له أن هناك حملة صعبة للغاية يتعرض لها لاعبها خلال الأيام الأخيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأضحى عملية البدء بعملية صورته الجديدة والتأثير على معنوياته في بداية الموسم».

وأضاف: «الشناوي اشتكى لمحمد يوسف أيضا من ترويج الشائعات والأباء الغير صحيح، وأبرزها أنه يتم الرد على النادي بسبب جلوسه بديلا وعدم الدفع به في التشكيل الأساسي».

وأتم: «بصراحة مستغرب جداً أن الكلام ده بيخرج على منصات التواصل الاجتماعي وحاجات بتتسرب من النادي الأهلي. زمان كان بيحصل على أشياء كثيرة جدًا وأكبر من كده بكتير لكن لم تكن بتفضل في الغرف».

كان الشناوي قد نجح في تشكيل التشكيل الأساسي في مباراة الأهلي ومودرن سبورت، لحساب الجارديان مصطفى شوبير الذي ظهر بشكل أساسي.