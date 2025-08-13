نجم بايرن ميونخ يرغب في المشاركة المستمرة مع البافاري

أعرب لينارت كارل - البالغ من العمر 17 عامًا - عن تطلعه للمشاركة مع الفريق الأول في بايرن ميونخ هذا الموسم، وذلك بعد أدائه الرائع في المباريات الودية خلال الفترة التحضيرية.



وسجل لاعب الوسط المهاجم هدفًا في فوز بايرن الودي على توتنهام هوتسبير الأسبوع الماضي، وضد جراسهوبر زيوريخ أمس الثلاثاء، إذ صنع هدفًا آخر، في الوقت الذي يستعد فيه البافاريون لكأس السوبر الألماني يوم السبت ضد شتوتجارت.



وقال كارل في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "أريد الآن أيضًا المشاركة في المباريات المهمة، مثل كأس السوبر أو الدوري الألماني، أعمل بجد لتحقيق ذلك، وآمل أن أحقق النجاح، أريد أن أكون لاعبًا قياديًا في فريق الشباب، وأن أظهر نقاط قوتي، وأن أواصل التطور".

وتابع: "المباريات مختلفة تمامًا مقارنة بفريق الشباب، الحضور إلى التدريبات يوميًا، واللعب مع أفضل اللاعبين من جميع أنحاء العالم - بالطبع، مستوى اللعب مرتفع للغاية، ولكن نعم، أستطيع بالتأكيد مواكبة ذلك".

وأُعجب مشجعو بايرن بتطور كارل، حيث لم ينضم سوى عدد قليل من اللاعبين الشباب إلى الفريق الأول في السنوات الأخيرة، وبعد أن شاهدوا أيضًا النجم توماس مولر - الذي نشأ في أكاديمية بايرن للشباب - يغادر النادي بعد 25 عامًا دون أن يُعرض عليه عقد جديد.

وكما تعرض مدرب بايرن، فينسنت كومباني، لانتقادات من بعض مشجعي بايرن لعدم بذله جهدًا كافيًا لدمج المزيد من اللاعبين الشباب من أكاديميته في الفريق الأول.

وينطلق موسم الدوري الألماني الأسبوع المقبل باستضافة بايرن لنادي آر بي لايبزيج يوم الجمعة 22 أغسطس.