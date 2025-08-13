قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ جنوب سيناء: سيتم حظر تداول الأكياس البلاستيكية بشرم الشيخ أول يناير

اجتماع محافظ جنوب سيناء لمتابعة شرم جرين
اجتماع محافظ جنوب سيناء لمتابعة شرم جرين

تابع اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم، آخر المستجدات الخاصة بمشروع “جرين شرم الشيخ”، الذي يعد أحد المشروعات الرائدة في دعم التحول الأخضر والحد من الانبعاثات الكربونية على مستوى مدن السياحة العالمية.

وخلال الاجتماع بعدد من مسئولي المشروع، استعرض المهندس محمد عليوة، مستشار المشروع، التطورات في محور الطاقة، موضحًا أنه جار الانتهاء من تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في 12 فندقًا بالمدينة، بالإضافة إلى طرح مشروعات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة داخل غرف الفنادق، بما يسهم في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 35%.

كما تناول محور المخلفات، حيث تم عرض المستجدات الخاصة بإدارة المخلفات الإلكترونية والزيوت المستهلكة، وإعادة تفعيل مبادرة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، فضلًا عن مشروعات بيئية أخرى قيد التنفيذ تهدف إلى رفع كفاءة إدارة النفايات الصلبة وتقليل التلوث.

ومن جانبه، استعرض المهندس عمر صالح، من المكتب الفني للمشروع، الموقف التنفيذي لمحور النقل المستدام، مشيرًا إلى تشغيل 5 حافلات كهربائية جديدة بشرم الشيخ، وطرح حلول مبتكرة لمشروع الدراجات التشاركية الذكية، بما يدعم سهولة التنقل الصديق للبيئة داخل المدينة.

وأكد المحافظ أنه اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر تداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بمدينة شرم الشيخ، دعمًا لجهود حماية البيئة والحفاظ على الطابع السياحي المستدام للمدينة.

وأضاف اللواء خالد مبارك، أن مشروع جرين شرم الشيخ لم يكن محل تقدير محلي فقط، بل حظي أيضًا بإشادة دولية، حيث تم اختيار مدينة شرم الشيخ ضمن أفضل المدن في جائزة البيئة العالمية نظرًا لريادتها في تبني حلول مبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة، النقل النظيف، وإدارة المخلفات.

كما مهدت هذه الجهود لانضمام شرم الشيخ كأول مدينة مصرية خضراء إلى شبكة ICLEI الدولية – المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية للأطراف المستدامة، وهو ما يعكس التزام مصر بريادة العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي ختام الاجتماع، دعا المحافظ المواطنين ومالكي المنشآت السياحية للمشاركة الفاعلة في المبادرات البيئية، مشددًا على أن توفير الطاقة والحفاظ على البيئة لا يسهم فقط في خفض النفقات ويعزز أيضًا من جاذبية شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية ومقصد رائد للسياحة المستدامة.

جنوب سيناء شرم الشيخ متابعة جرين البيئية

