قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح
الغرف التجارية: خصومات تصل لـ 25% على السيارات سواء المصنعة محليا أو المستوردة
تعليمات عاجلة بشأن تقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر للمرحلتين الأولى والثانية 2025
مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف للوصول لتهدئة تمهيدًا لإنهاء الحرب بغزة
الصحة: ناقشنا مع محافظ الأقصر رفع كفاءة خمس وحدات صحية
كيلو البانيه بـ170 جنيه.. أسعار الفراخ والبيض اليوم
"سنسرع الخطى".. مدبولي يكشف خطة الحكومة للتعامل مع كل ما يشغل المواطنين وتطبيق قانون الإيجار القديم
قبل تحويلها للتحقيق .. اللايفات تجني على بدرية طلبة
محمد صلاح ضمن قائمة أعظم أجنحة في تاريخ الدوري الإنجليزي
زر سحري في ريموت التكييف ممكن يقلل فاتورة الكهرباء للنص | تعرف عليه
الغيوم تغطي السماء.. تساقط أمطار متوسطة على مدينة سانت كاترين
بعد نجاح مسلسل 220 يوم.. فهمي والعدل يكشفان حقيقة الخلاف بينهما
برلمان

برلمانية: فوزي بعضوية مجلس الشيوخ تكليف ومسئولية لخدمة الوطن والمواطن

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
محمد الشعراوي

أعربت الدكتورة حنان وجدي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عن حزب الحرية المصري، عن عميق امتنانها لكل أبناء دائرتها الانتخابية الذين منحوا لها ثقتهم الغالية في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدة أن هذا الفوز يمثل تكليفًا ومسؤولية وطنية قبل أن يكون شرفًا شخصيًا.

وقالت الدكتورة حنان وجدي: "أتوجه بخالص الشكر والامتنان لكل من وضع ثقته في شخصي، وأعدهم أن أكون صوتًا أمينًا لهم تحت قبة مجلس الشيوخ، وأن أعمل بكل إخلاص على الدفاع عن قضاياهم، والمساهمة في سن التشريعات التي تخدم الوطن وتدعم مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت: "هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا دعم أهلي وأبناء دائرتي، وفريق العمل الذي بذل جهدًا كبيرًا خلال فترة الانتخابات، مؤكدة أنه من اليوم، سيبدأ العمل بروح الفريق، يدًا بيد مع جميع مؤسسات الدولة، لتلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق تطلعاتهم في مجالات التعليم، والصحة، وفرص العمل، وتحسين الخدمات."


وأكدت وجدي، أنها ستعمل على الاستماع إلى جميع المواطنين لمعرفة مشكلاتهم، وتبني قضاياهم، والعمل على إيجاد حلول عملية لها من خلال الآليات الدستورية والقانونية، مشددة على أن المرحلة المقبلة ستشهد تواصلًا مباشرًا ودائمًا مع أبناء الدائرة لضمان تمثيلهم خير تمثيل.

واختتمت تصريحها قائلة: "أجدد عهدي لكل من منحني صوته أن أكون عند حسن ظنه، وأن يكون عملي البرلماني عنوانًا للشفافية، والجدية، والعمل المخلص من أجل مصر ومستقبل أفضل لأبنائها."

مجلس الشيوخ الدكتورة حنان وجدي الاحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حزب الحرية المصري

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

الدولار

رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

بيض- أرشيفية

8 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك أسعار البيض في الأسواق

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

بدرية طلبة

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

أسعار البنزين اليوم الأربعاء

أسعار البنزين اليوم الأربعاء

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان يوجه بحظر عمل العمال خلال فترة الظهيرة في الأماكن المفتوحة

وكيل وزارة الصحة بقنا

بحد أدنى 260 درجة.. فتح المرحلة الثانية للقبول بمدارس التمريض بقنا

جولة محافظ أسوان

محافظ أسوان يشدد لسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بمشروع توسعة وتطوير كورنيش النيل الجديد

بالصور

أفضل مشروبات تساعد على تنظيف رئتيك

الجبن الطري القاتل.. سحب عاجل من الأسواق الفرنسية

ماذا يحدث لضغط دمك عند تناول الكثير من الملح؟

شيفروليه كامارو ZL1 أكثر عرضة للسرقة بـ 39 مرة من السيارة العادية

فيديو

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

هبة طارق

عايزة تزود مشاهدات.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر هبة طارق

شخصيات ملهمة في مناهج العربي

أحمد المنسي ومحمد صلاح.. رموز ملهمة في مناهج العربي الجديدة لطلاب الإعدادي

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

