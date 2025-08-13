برلمانية: فوزي بعضوية مجلس الشيوخ تكليف ومسئولية لخدمة الوطن والمواطن

أعربت الدكتورة حنان وجدي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عن حزب الحرية المصري، عن عميق امتنانها لكل أبناء دائرتها الانتخابية الذين منحوا لها ثقتهم الغالية في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدة أن هذا الفوز يمثل تكليفًا ومسؤولية وطنية قبل أن يكون شرفًا شخصيًا.

وقالت الدكتورة حنان وجدي: "أتوجه بخالص الشكر والامتنان لكل من وضع ثقته في شخصي، وأعدهم أن أكون صوتًا أمينًا لهم تحت قبة مجلس الشيوخ، وأن أعمل بكل إخلاص على الدفاع عن قضاياهم، والمساهمة في سن التشريعات التي تخدم الوطن وتدعم مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت: "هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا دعم أهلي وأبناء دائرتي، وفريق العمل الذي بذل جهدًا كبيرًا خلال فترة الانتخابات، مؤكدة أنه من اليوم، سيبدأ العمل بروح الفريق، يدًا بيد مع جميع مؤسسات الدولة، لتلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق تطلعاتهم في مجالات التعليم، والصحة، وفرص العمل، وتحسين الخدمات."



وأكدت وجدي، أنها ستعمل على الاستماع إلى جميع المواطنين لمعرفة مشكلاتهم، وتبني قضاياهم، والعمل على إيجاد حلول عملية لها من خلال الآليات الدستورية والقانونية، مشددة على أن المرحلة المقبلة ستشهد تواصلًا مباشرًا ودائمًا مع أبناء الدائرة لضمان تمثيلهم خير تمثيل.

واختتمت تصريحها قائلة: "أجدد عهدي لكل من منحني صوته أن أكون عند حسن ظنه، وأن يكون عملي البرلماني عنوانًا للشفافية، والجدية، والعمل المخلص من أجل مصر ومستقبل أفضل لأبنائها."