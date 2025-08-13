قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إصابة الفنانة ليلى علوي فى حادث سيارة
112 ألف سلة غذائية في قافلة زاد العزة الـ 14 إلى غزة
هل تصبح تذكرة حديقة الحيوان 400 جنيه؟ وزير الزراعة يحسم الجدل ويكشف موعد الافتتاح
مستجدات تنفيذ وتطور الأعمال بمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا
النائب محمد أبو العينين يشارك في جنازة علي المصيلحي وزير التموين السابق.. صور
فلوس مخدرات.. حبس عنصر إجرامي لغسل 60 مليون جنيه
رقم قياسي.. الشبكة الكهربائية تستوعب أعلى حمل في تاريخها 40 ألف ميجاوات
باحثون في مؤتمر الإفتاء العالمي يرسمون خريطة صناعة المفتي الرشيد
موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية
هل تصنف واشنطن جماعة الإخوان منظمة إرهابية.. وزير الخارجية الأمريكي يجيب
إخلاء سبيل البلوجر ياسمين «منتحل صفة أنثى» بكفالة مالية 5000 جنيه
برلمان

إنچي نصيف: تمكين المرأة وحل قضايا المواطن على رأس أولوياتي بمجلس الشيوخ

النائبة إنچي نصيف، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الجيزة
النائبة إنچي نصيف، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الجيزة
فريدة محمد

أكدت النائبة إنچي نصيف، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الجيزة، أن فوزها في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بداية لمرحلة جديدة من العمل الجاد، لاسيما بعد ثقة الناخبين التي مكنتها من الفوز بعضوية المجلس ضمن القائمة الوطنية، مشددة على أن انضمامها للمجلس يحمل في طياته مسؤولية كبيرة تجاه المواطن المصري، موضحة أن برنامجها يرتكز على مبدأ أساسي وهو تمثيل المواطن وخلق جسور من الثقة بينه وبين الدولة.

وأضافت "نصيف" في بيان لها ، أنها ستسعى جاهدة لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، من خلال تبني مبادرات وتشريعات تلامس احتياجاتهم وتطلعاتهم، لافتة إلى أن هناك ملفين رئيسيين على رأس أولوياتها في المرحلة القادمة، وهما تمكين المرأة المصرية، نظراً لأن المرأة شريك أساسي في التنمية وصناعة القرار، ولهذا ستعمل على تبني استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز مشاركتها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وستسعى إلى مساندة آية تشريعات داعمة للمساواة، وتشجع ريادة الأعمال النسائية.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى اهتمامها أيضًا بملف التحول الرقمي، مؤكدة بأنه ليس رفاهية بل ضرورة حتمية لتحقيق الشفافية وزيادة كفاءة المؤسسات، ولهذا ستدفع نحو تحديث المنظومة التشريعية بما يواكب التقدم التكنولوجي السريع على الصعيد العالمي، بجانب إيمانها بأهمية وضع المواطن المصري البسيط على طاولة الأولويات من خلال استمرار الجهود التي من شأنها تعمل على توسيع المظلة الاجتماعية لملايين المصريين.

وأوضحت النائبة إنچي نصيف، أن مقعد مجلس الشيوخ مسؤولية وطنية كبرى والتزام هام نحو أهداف وطموحات المواطنين، الذين منحوا صوتهم وكانوا كلمة السر في هذا الفوز، لذا فإن الاهتمام بقضايا المواطن الشائكة وتحليلها بعمق ودقة هي السبيل الوحيد للخروج بتشريعات تلامس حياته بصورة واقعية، مشددة أن الفترة الراهنة تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرًا بالمواطن المصري البسيط في ظل تحديات اقتصادية عالمية متغيرة، لذا فلن نكون بمنأى عن استراتيجية الدولة من خلال وضع هموم المواطن وطموحات الشارع المصري في دائرة الاهتمام.

