قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يستعرض محددات الموقف المصرى من التطورات الإقليمية مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بمصر
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات
الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام
لا إصابات.. تفاصيل حريق مستشفى حلوان العام| صور
إكسترا نيوز: مئات الشاحنات تقف في طوابير طويلة تنتظر الدخول إلى غزة
الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن ارتفاع درجات الحرارة
انتحال صفة طبيب وأدوية مهربة وبدون ترخيص.. غلق مستشفى المحروسة بالجيزة ودايت بالمنوفية
في ذكراه.. قصة تحول سمير الإسكندراني من اليهودية إلى الإسلام
جنوب إفريقيا تدين أمريكا بسبب تقرير حقوق إنسان
105 أعضاء ينتظرون مقعدهم في مجلس الشيوخ بعد الجولة الأولى.. 100 بالتعيين و5 بالإعادة
48 ساعة غليان.. الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة ودرجات الحرارة
تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

105 أعضاء ينتظرون مقعدهم في مجلس الشيوخ بعد الجولة الأولى.. 100 بالتعيين و5 بالإعادة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وكشفت عن خريطة المقاعد التي حُسمت، وتلك التي ستشهد جولة الإعادة، والمقاعد المخصصة بالتعيين.

وفي ضوء ذلك، فإن 105 مقعدًا ما زالت شاغرة بعد انتهاء الجولة الأولى، بينها 100 مقعد سيعينهم رئيس الجمهورية وفقًا للدستور، و5 مقاعد ستُحسم عبر جولة الإعادة في خمس دوائر انتخابية على النظام الفردي.

مستقبل وطن يتصدر

حافظ حزب مستقبل وطن على صدارته، بعد أن خاض الانتخابات على 60 مقعدًا فرديًا، فاز بـ58 منها، بينما يخوض الإعادة على مقعدين في دائرتي الأقصر والغربية. كما حصل الحزب على 44 مقعدًا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، ليصل إجمالي مقاعده حتى الآن إلى 102 مقعد.

حماة الوطن ثانيًا

جاء حزب حماة الوطن في المركز الثاني، بعد المنافسة على 25 مقعدًا فرديًا، حيث فاز بـ23 منها، ويخوض الإعادة على مقعدين في الوادي الجديد والإسماعيلية، إضافة إلى 19 مقعدًا ضمن القائمة الوطنية، ليبلغ إجمالي مقاعده 42 مقعدًا.

الجبهة الوطنية والشعب الجمهوري

أما حزب الجبهة الوطنية، فقد خاض المنافسة على 10 مقاعد فردية، فاز بـ9 منها، ويخوض الإعادة على مقعد في بني سويف، فضلًا عن 12 مقعدًا بالقائمة الوطنية.

وحصد حزب الشعب الجمهوري المقاعد الخمسة التي ترشح عليها بالنظام الفردي، إلى جانب 5 مقاعد أخرى بالقائمة الوطنية، ليكون إجمالي مقاعده 10 مقاعد.

الأحزاب الأخرى

المصري الديمقراطي الاجتماعي: 5 مقاعد بالقائمة الوطنية.

الإصلاح والتنمية: 4 مقاعد.

العدل: 4 مقاعد.

الوفد: مقعدان.

التجمع: مقعدان.

إرادة الجيل: مقعد واحد.

الحرية: مقعد واحد.

المؤتمر: مقعد واحد.

كما يخوض حزب المستقلين الجدد جولة الإعادة على مقعد في الغربية.

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن جولة الإعادة ستحدد 5 أعضاء جدد، على أن تُستكمل تركيبة المجلس بتعيين 100 عضو من قبل رئيس الجمهورية، ليكتمل تشكيل مجلس الشيوخ في دورته الجديدة.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ الهيئة الوطنية للانتخابات رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان

حديقة الحيوان

باقى أسابيع على افتتاحها.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة

الإيجار القديم

التسجيل بدأ.. كيف تحصل على شقة بديلة للإيجار القديم؟

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لأول مرة.. الرئيس السيسي يكشف مخطط استخدام المياه كسلاح ضد مصر.. ويراهن على وعي المصريين

مجلس الشيوخ

ننشر أسماء الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخ بالنظام الفردي

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

التقلبات الجوية

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

ترشيحاتنا

السفيرة رشا سليمان، سفيرة مصر بفريتاون، مع إبراهيم سيساي وزير التجارة والصناعة السيراليوني

سفيرة مصر في فريتاون تبحث مع وزير التجارة السيراليوني تعزيز العلاقات الاقتصادية

قافلة المساعدات المصرية الـ 14 تنطلق إلى غزة

زاد العزة من مصر إلى غزة.. قافلة المساعدات الـ 14 تنطلق إلى القطاع

جامعة حلوان

تنسيق الجامعات .. فرص ذهبية لخريجي برنامج هندسة السيارات الذكية بجامعة حلوان

بالصور

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تبهر متابعيها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

جربتِ الملوي المغربي من قبل؟ اكتشف السر وراء توريقه

جربتِ الملوي المغربي من قبل؟ إكتشف السر وراء توريقه
جربتِ الملوي المغربي من قبل؟ إكتشف السر وراء توريقه
جربتِ الملوي المغربي من قبل؟ إكتشف السر وراء توريقه

على البحر .. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

سريعة ولذيذة.. طريقة عمل بان كيك التفاح في المقلاة | اعرفي المقادير

طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح

فيديو

نوال الزغبي

نوال الزغبي تقترب من نصف مليون مشاهدة بأحدث أغانيها «الله كبير» |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد