قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقل الفنانة حياة الفهد إلى المستشفى بسبب وعكة صحية
أحمد موسى: نصف ساعة على الهواء أوجعت إسرائيل وكشفت علاقتها بالإخوان
في لفتة إنسانية.. رئيس مدينة بنها يوزع زجاجات مياه باردة على عمال النظافة بالشارع
محافظ أسوان: نسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروع تطوير وتوسعة طريق السادات
الخارجية الفلسطينية: تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى إمعان في الإبادة ومعاداة السلام
أقصى حمولة في تاريخ الشبكة.. استهلاك الكهرباء يرتفع إلى 39800 ميجاوات
أحمد موسى يكشف عن علاقة الإخوان بإسرائيل
رئيس جامعة الغردقة: نسعى دائمًا لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة
خبير أممي: مصر لا تملك رفاهية الاستغناء عن قطرة مياه.. وأمنها المائي خط أحمر
"صدى البلد" يكشف حقيقة طلب محمد الشناوي الرحيل عن الأهلي
إيه اللي مزعلك؟.. أحمد موسى يرد على هجوم القناة الـ 14 الإسرائيلية عليه
رئيس أركان جيش الاحتلال: نتنياهو يسعى لإقالتي بعد معارضتي لخطة غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء: نسعى لتعظيم الاستفادة من الشراكات مع الكيانات والمنظمات الدولية

محافظ جنوب سيناء خلال لقاء هشام زعزوع
محافظ جنوب سيناء خلال لقاء هشام زعزوع
ايمن محمد

استقبل اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم، الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق الأمين العام  الحالي للمنظمة العربية للسياحة.

وتناول اللقاء أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الاستثمار السياحي والتسويق للمنتج السياحي بجنوب سيناء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم قطاع السياحة كأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.

شهد اللقاء مناقشة سبل الترويج للمقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ على المستويين الإقليمي والدولي، وإبراز المقومات الفريدة التي تتمتع بها من طبيعة خلابة، وشواطئ ساحرة، وبنية تحتية متطورة، فضلًا عن استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات السياحة الترفيهية، والبيئية، والرياضية، وسياحة المؤتمرات.

كما بحث الجانبان آليات استقطاب أسواق سياحية جديدة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في التسويق الرقمي والحملات الترويجية الموجهة، بما يسهم في زيادة معدلات الإشغال وتنويع شرائح السائحين.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من هذه الشراكات مع الكيانات والمنظمات السياحية الدولية، مشيدًا بالخبرة الواسعة للدكتور هشام زعزوع في تطوير القطاع وفتح قنوات جديدة للتعاون.

من جانبه، أعرب الدكتور هشام زعزوع عن إعجابه بما تشهده مدينة شرم الشيخ من مشروعات تطويرية ومرافق سياحية على أعلى مستوى، مؤكدًا علي أهمية دعم جهود المحافظة في التسويق العالمي للمدينة، وجذب مزيد من الاستثمارات التي تدعم استدامة النمو السياحي وتحافظ على الطابع البيئي الفريد لها.

جنوب سيناء شرم الشيخ لقاء زعزوع خالد مبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

بدرية طلبة

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

ربيع ياسين

بتتدخل في حياتي.. مشاجرة بين ابنة ربيع ياسين وخالتها وإصابتهما بالشيخ زايد

مستوطنين إسرائيلين

دولة عربية تعلن حالة الحرب مع الاحتلال وتمنع مواطنيه من دخول أراضيها

الإيجار القديم

كم ستدفع للمحل بدءًا من سبتمبر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

إبراهيم سعيد - نجم الأهلي والزمالك

فلوسي وفلوس بنتي.. طليقة إبراهيم سعيد: مفيش نفقة ولا سفر| إيه الحكاية

ترشيحاتنا

النادي الأهلي

الزمالك يبحث عن استمرار الانتصارات.. والأهلي وبيراميدز عن الفوز الأول بالدوري

أحمد مصطفي زيزو

صدى البلد يكشف مفاجأة زيزو للزمالك

إيهاب أمين

الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي لتجديد تعاقد لاعب السلة إيهاب أمين

بالصور

لماذا البيض المسلوق ضرورى في وجبة الإفطار؟

لماذا البيض المسلوق ضرورى في وجبة الإفطار؟
لماذا البيض المسلوق ضرورى في وجبة الإفطار؟
لماذا البيض المسلوق ضرورى في وجبة الإفطار؟

أخبار السيارات| السيارة الأكثر عرضة للسرقة.. ومرسيدس تحذر من انهيار الصناعة الأوروبية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق
القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق
القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

تجربة فريدة لعشاق القهوة.. ماكينة إسبرسو من محرك دراجة نارية حقيقي «BMW R 18»

ماكينة BMW اسبريسو
ماكينة BMW اسبريسو
ماكينة BMW اسبريسو

فيديو

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

أم ملك وأحمد

محتوى خادش.. الداخلية تعلن ضبط البلوجر أم ملك وأحمد

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

هبة طارق

عايزة تزود مشاهدات.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر هبة طارق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

المزيد