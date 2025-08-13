محافظ جنوب سيناء: نسعى لتعظيم الاستفادة من الشراكات مع الكيانات والمنظمات الدولية

استقبل اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم، الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق الأمين العام الحالي للمنظمة العربية للسياحة.

وتناول اللقاء أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الاستثمار السياحي والتسويق للمنتج السياحي بجنوب سيناء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم قطاع السياحة كأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.

شهد اللقاء مناقشة سبل الترويج للمقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ على المستويين الإقليمي والدولي، وإبراز المقومات الفريدة التي تتمتع بها من طبيعة خلابة، وشواطئ ساحرة، وبنية تحتية متطورة، فضلًا عن استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات السياحة الترفيهية، والبيئية، والرياضية، وسياحة المؤتمرات.

كما بحث الجانبان آليات استقطاب أسواق سياحية جديدة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في التسويق الرقمي والحملات الترويجية الموجهة، بما يسهم في زيادة معدلات الإشغال وتنويع شرائح السائحين.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من هذه الشراكات مع الكيانات والمنظمات السياحية الدولية، مشيدًا بالخبرة الواسعة للدكتور هشام زعزوع في تطوير القطاع وفتح قنوات جديدة للتعاون.

من جانبه، أعرب الدكتور هشام زعزوع عن إعجابه بما تشهده مدينة شرم الشيخ من مشروعات تطويرية ومرافق سياحية على أعلى مستوى، مؤكدًا علي أهمية دعم جهود المحافظة في التسويق العالمي للمدينة، وجذب مزيد من الاستثمارات التي تدعم استدامة النمو السياحي وتحافظ على الطابع البيئي الفريد لها.