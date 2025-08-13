باحث: جماعة الإخوان احتلت منصات التواصل الاجتماعي.. وأصبح لديها إستراتيجية مختلفة

قال عمرو فاروق الباحث المتخصص في شؤون تيارات الإسلام السياسي إن الجماعات المتطرفة وفي مقدمتهم جماعة الإخوان احتلت منصات التواصل الاجتماعي، والآن الجماعة لديها استراتيجية مختلفة من 21، وهي الانتقال من نقطة التجنيد التنظيمي إلى الاستقطاب الفكري العام.

وأكد الباحث المتخصص في شؤون تيارات الإسلام السياسي خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» على أن الجماعة بدأت تشعر بأن التنظيم عبء على المشروع، فبدأ عمل خطاب عام موجه للرأي العام العربي أو العقل الجمعي العربي، بحيث يكون متشبع بآدابيات الجماعة وأفكارها بكل ما تحتويه.

مفهوم العقول البيضاء

ولفت إلى أن كل تلك الأمور يتم صياغتها في قوالب، بحيث تتوافق مع مختلف الأعمار السنية، ومن خلالها يتم تجنيد بعض العناصر، وخاصة أن الجيل الجديد يمثل مفهوم العقول البيضاء.