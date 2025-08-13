المقاولون العرب يوقّع شراكة مع منصة عالمية لتحليل وتطوير الأداء في قطاع الناشئين

أقيم اليوم في مقر نادي المقاولون العرب مؤتمر صحفي مشترك مع منة عالمة للإعلان عن توقيع شراكة استراتيجية تستهدف تحليل وتطوير الأداء في قطاع الناشئين بالنادي، بما يعزّز منهجية اكتشاف المواهب وصقلها عبر أدوات تكنولوجية وتحليلية متقدمة.

قال ديفيد هيكس، رئيس المنصة ، خلال المؤتمر إن الشركة «تركّز على أهمية استكشاف المواهب الناشئة في كل الدول، لأن الموهبة لا تقتصر على منطقة بعينها، ويجب اكتشافها مبكرًا».

وأوضح أن المنصة «تتيح أرقامًا وإحصائيات دقيقة للاعبين الناشئين لتسهيل متابعتهم واحترافهم»، مشيرًا إلى أنّ الشركة «متواجدة في 36 دولة حول العالم، بينها 12 دولة إفريقية»، وأن «السوق المصري يعد بيئة مثالية للمواهب»، مؤكدًا أن هذه الشراكة هي بوابة الحضور الفعّال في مصر.

من جانبه، أكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة، حرص النادي الدائم على «استكشاف وتنمية ودعم المواهب الناشئة، وتوفير أفضل فرص التدريب والتعليم والبيئة المناسبة لصناعة أفضل الممكن». وأضاف أن «الاعتماد على الناشئين أصبح ضرورة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار اللاعبين»، موجّهًا حديثه لمدربي قطاع الناشئين الحاضرين: «أمامكم فرصة ليَرى العالم ثمار عملكم».

كما أعرب يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، عن امتنانه لهذه الشراكة التي «ستتيح المزيد من الفرص لاحتراف ومعايشة الكثير من اللاعبين بالنادي في أندية عالمية، وهو بلا شك ما يتوافق مع سياسة النادي في إخراج الكثير من اللاعبين العالميين».

وفي سياق متصل، أوضح أحمد رمضان، المدير الإقليمي للمنصة، أنها «ستوفر مباريات قطاع الناشئين وبياناتهم وأرقامهم وإحصاءاتهم بشكل منظّم لفرق النادي»، بما «يسهّل على الأندية والكشافين متابعة اللاعبين وتقييمهم».

واختتم مجدي الصياد، المدير الإقليمي للشرق الأوسط، مؤكّدًا أن «مصر تزخر بالمواهب الواعدة على غرار محمد صلاح وعمر مرموش»، لكنه شدّد على أن «هذه المواهب تحتاج تسليط ضوء أكبر، خاصة وأن كثيرًا من الأندية وكشافين المواهب باتوا يبحثون عن اللاعبين المصريين».

عن الشراكة، ستعمل المنة على دمج أدوات التحليل والأرقام الخاصة بداخلها في منظومة قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، بما يتيح تتبع الأداء الفردي والجماعي، ودعم قرارات التطوير والاختيار، وتسهيل وصول اللاعبين الواعدين إلى شبكة أوسع من الكشافين والأندية.