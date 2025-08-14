قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر مقرب من أحمد عبد القادر يكشف حقيقة تقديمه شكوى ضد الأهلي
بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل
مفتوح الآن.. رابط مباشر للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات
تفاصيل اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادات معادلة والأوراق المطلوبة
فضل الاستغفار في الثلث الأخير من الليل.. الإفتاء تكشف 4 فضائل
صربيا .. تصاعد الاشتباكات بين المحتجين ومؤيدي الحكومة لليوم الثاني
أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس
على حساب توتنهام.. باريس سان جيرمان بطلا للسوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه
خرق جديد لوقف إطلاق النار.. إسرائيل تغير على جنوب لبنان وسقوط مصابين
كيف تجعل الملائكة توقظك لصلاة الفجر؟.. علي جمعة يُوصي بـ 3 أمور
ركلات الترجيح تحسم بطل السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وتوتنهام
فلوس مشبوهة وشهرة زائفة.. كواليس غسيل أموال البلوجرز على «تيك توك» |فيديوجراف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أيمن الرقب: محاولات إسرائيل لتنصيب شخصيات مشبوهة لإدارة غزة ستتحطم أمام الصمود الفلسطيني

قطاع غزة
قطاع غزة
رنا أشرف

في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عادت إلى الواجهة محاولات الاحتلال لاختراق الصف الفلسطيني عبر الدفع بشخصيات موالية له لتولي إدارة القطاع.

 وفي هذا السياق، كشف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، كواليس هذه التحركات، محذرًا من خطورتها، ومؤكدًا أن مصيرها الفشل أمام الرفض الشعبي والوطني الفلسطيني.

أيمن الرقب: إسرائيل تحاول تنصيب شخصيات مشبوهة لإدارة غزة.. والمشروع مصيره الفشل أمام الرفض الفلسطيني

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس إن ما يتردد حول وجود ترتيبات إسرائيلية لتسليم إدارة قطاع غزة لشخصيات بعينها، ليس جديدًا على نهج الاحتلال، مشيرًا إلى أن الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، مثل صحيفة “يديعوت أحرونوت”، عن مشاورات مع الولايات المتحدة في هذا الشأن، تأتي ضمن محاولات متكررة لاختراق الجبهة الفلسطينية.

وأضاف الرقب أن إسرائيل تخطط هذه المرة لتسليم الملف الأمني في غزة لشخص يدعى ياسر أبو شباب، وهو بحسب الأوساط الفلسطينية شخصية ذات سجل مشبوه، مؤكدًا أن أي محاولة لفرضه ستواجه بمقاومة فلسطينية شديدة، ولن يسمح بتمريرها تحت أي ظرف.

وأوضح أن الاحتلال دأب منذ سبعينيات القرن الماضي على صناعة كيانات فلسطينية موالية له، أو الدفع بشخصيات على صلة مباشرة به لتولي مناصب قيادية، لكنه كان يفشل في كل مرة أمام الموقف الوطني الصلب ورفض الشارع الفلسطيني القاطع للتعامل مع هذه الكيانات أو الشخصيات.

وأكد الرقب أن الحالة الوطنية الفلسطينية، رغم ما تعانيه من ألم ومعاناة جراء العدوان والحصار، لن تقبل بأي مشروع إسرائيلي يقوم على تنصيب “عملاء” أو شخصيات مرتبطة بالاحتلال لقيادة المشهد، مشددًا على أن هذا المشروع، كسابقيه، محكوم عليه بالفشل.

غزة القضية الفلسطينية إسرائيل قطاع غزة الأوساط الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق النبراوي نقيب المهندسين

قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح

بدرية طلبة

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

سعر تذكرة حديقة الحيوان

في متناول الجميع.. كم سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025؟

بوسي الأسد

خمر و3 باروكات وأموال.. تفاصيل ضبط الراقصة بوسي الأسد بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

ربيع ياسين

بتتدخل في حياتي.. مشاجرة بين ابنة ربيع ياسين وخالتها وإصابتهما بالشيخ زايد

مستوطنين إسرائيلين

دولة عربية تعلن حالة الحرب مع الاحتلال وتمنع مواطنيه من دخول أراضيها

الإيجار القديم

كم ستدفع للمحل بدءًا من سبتمبر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

ترشيحاتنا

رامي ربيعة

رامي ربيعة يخطر منتخب مصر بموقفه من مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

الأهلي

طاقم حكام مباراة الأهلي وفاركو.. تعرف عليه

منتخب الشباب

35 لاعبًا في قائمة منتخب 17 سنة المشاركة في كأس الخليج

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟

الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يعرضك لمشاكل خطيرة| إليك طرق الوقاية

المضادات الحيوية
المضادات الحيوية
المضادات الحيوية

بفستان حمالات ..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها فى إيطاليا

بفستان حمالات..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها فى إيطاليا
بفستان حمالات..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها فى إيطاليا
بفستان حمالات..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها فى إيطاليا

جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل

جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل
جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل
جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل

فيديو

بدرية طلبة

أنا مافيا.. بدرية طلبة ترد على الهجوم عليا بتورطها في قضايا بيع الأعضاء

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

أم ملك وأحمد

محتوى خادش.. الداخلية تعلن ضبط البلوجر أم ملك وأحمد

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد