أيمن الرقب: محاولات إسرائيل لتنصيب شخصيات مشبوهة لإدارة غزة ستتحطم أمام الصمود الفلسطيني

في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عادت إلى الواجهة محاولات الاحتلال لاختراق الصف الفلسطيني عبر الدفع بشخصيات موالية له لتولي إدارة القطاع.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، كواليس هذه التحركات، محذرًا من خطورتها، ومؤكدًا أن مصيرها الفشل أمام الرفض الشعبي والوطني الفلسطيني.

أيمن الرقب: إسرائيل تحاول تنصيب شخصيات مشبوهة لإدارة غزة.. والمشروع مصيره الفشل أمام الرفض الفلسطيني

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس إن ما يتردد حول وجود ترتيبات إسرائيلية لتسليم إدارة قطاع غزة لشخصيات بعينها، ليس جديدًا على نهج الاحتلال، مشيرًا إلى أن الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، مثل صحيفة “يديعوت أحرونوت”، عن مشاورات مع الولايات المتحدة في هذا الشأن، تأتي ضمن محاولات متكررة لاختراق الجبهة الفلسطينية.

وأضاف الرقب أن إسرائيل تخطط هذه المرة لتسليم الملف الأمني في غزة لشخص يدعى ياسر أبو شباب، وهو بحسب الأوساط الفلسطينية شخصية ذات سجل مشبوه، مؤكدًا أن أي محاولة لفرضه ستواجه بمقاومة فلسطينية شديدة، ولن يسمح بتمريرها تحت أي ظرف.

وأوضح أن الاحتلال دأب منذ سبعينيات القرن الماضي على صناعة كيانات فلسطينية موالية له، أو الدفع بشخصيات على صلة مباشرة به لتولي مناصب قيادية، لكنه كان يفشل في كل مرة أمام الموقف الوطني الصلب ورفض الشارع الفلسطيني القاطع للتعامل مع هذه الكيانات أو الشخصيات.

وأكد الرقب أن الحالة الوطنية الفلسطينية، رغم ما تعانيه من ألم ومعاناة جراء العدوان والحصار، لن تقبل بأي مشروع إسرائيلي يقوم على تنصيب “عملاء” أو شخصيات مرتبطة بالاحتلال لقيادة المشهد، مشددًا على أن هذا المشروع، كسابقيه، محكوم عليه بالفشل.