جمال شعبان: لابد من ترشيد استخدام المضاد الحيوي

وجه الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، رسالة مهمة للمواطنين، قائلا:" لابد من ترشيد استخدام المضاد الحيوي، وأن تكون الجرعات الخاصة بتناول المضاد الحيوي لمدة".

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن هناك مواطنين يصابون بحساسية ومشكلات صحية، بعد تناول كميات كبيرة من الادوية دون إشراف طبيب.

ولفت إلى أن تناول المضاد الحيوي دون استشارة طبيب، قد ينتج عنها حساسية قاتلة، وأن بعض الشباب تناول مضاد حيوي، واصيبوا بمرض خطير، ولذلك نطالب الجميع بالحذر.

وأشار إلى أنه يطالب الأمهات بعدم اعطاء الأطفال أي أدوية دون استشارة طبيب، قائلا:" بلاش ناخد من الجيران أدوية دون معرفة الأعراض الجانبية لها".