أحمد حمودة: صفقات الزمالك المحلية غير مقنعة ولن تفيد الفريق

تحدث أحمد حمودة لاعب نادي المقاولون العرب السابق، عن صفقات فريق الزمالك المحلية التي تعاقد معها الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال أحمد حمودة خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور، تقديم الإعلامي خالد الغندور: "صفقات الزمالك المحلية غير مقنعة ولن تفيد الفريق، ومستوى جميع اللاعبين في الدوري متقارب باستثناء إمام عاشور وناصر ماهر ومحمد شحاته".

وشدد: "المدرب الإسباني خوسيه ريبييرو غير مقتنع بمحمد شكري صفقة الأهلي الجديدة، وهناك لاعب آخر مفاجئ المدرب غير مقتنع بيه ولكن لن أفصح عن اسمه حاليا".

وتابع نجم المقاولون العرب السابق: "طاهر محمد طاهر سيحجز مكانًا أساسيًا في تشكيل الأهلي خلال الموسم الجاري، وسيشارك على كل الأجنحة في الأحمر".

وأضاف حمودة: "حسام عبد المجيد ارتكب كوارث أمام سيراميكا كليوباترا، وعبد الله السعيد لم يقدم المستوى المطلوب في المواجهة الماضية".

وواصل: "مستوى أليو ديانج مع الأهلي في كأس العالم للأندية يؤهله للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق، ولكن من وجهة نظري يبقى أحمد حسن هو أفضل لاعب في تاريخ مصر بمركز 6 و 8".

واختتم: "المصري البورسعيدي قدم مباراة قوية أمام الاتحاد السكندري والجماهير كانت كلمة السر، والاتحاد وسموحة سيصارعان على الهبوط هذا الموسم".