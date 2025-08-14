قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة
القابضة للكهرباء تعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على المهن المطلوبة والشروط
ذروتها اليوم.. درجة الحرارة 42 في الظل.. ومحافظ أسوان يعلن حالة الطوارئ
أسماء لجنة تحكيم برنامج The Voice قبل انطلاقه
4 أجانب على الدكة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مستوى لاعبي الأهلي
السلطة الفلسطينية تدين مخطط الاحتلال لمصادقة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في افتتاح الدوري الإنجليزي
لجان حصر الإيجار القديم السكني.. رئيس إسكان النواب يوضح دورها
إعلام عبري: ترامب قد يزور إسرائيل الشهر المقبل
بلاغ للنائب العام ضد تطبيق «فرح الكردي» و«أم خالد» للزواج والتعارف
من اللحوم إلى الدقيق .. الدقهلية تواجه الغش التجاري بحملات مكثفة و220 محضرًا | صور
رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الإساءة اللفظية في الطفولة.. جرح خفي يمتد أثره مدى الحياة

الإساءة اللفظية في الطفولة.. جرح خفي يمتد أثره مدى الحياة
الإساءة اللفظية في الطفولة.. جرح خفي يمتد أثره مدى الحياة
ولاء خنيزي

الإساءة في الطفولة، سواء كانت جسدية أو لفظية أو نفسية، تمثل أحد أخطر العوامل التي تهدد نمو الطفل وصحته على المدى البعيد، فهي لا تقتصر على الألم الفوري أو الأذى الجسدي، بل تترك آثارًا عميقة تمتد إلى مرحلة البلوغ، فتنعكس على الصحة النفسية والسلوك والعلاقات الاجتماعية.

ورغم أن بعض أشكال الإساءة قد تكون خفية وغير مرئية للعين، فإن أضرارها قد تساوي أو تفوق أشد أشكال العنف وضوحًا، ما يجعل مواجهتها أولوية قصوى لحماية الأجيال القادمة.

مخاطر الإساءة اللفظية في مرحلة الطفولة 

كشفت دراسة حديثة عن مخاطر بالغة للإساءة اللفظية في مرحلة الطفولة، مشيرةً إلى أنها قد تخلّف أضرارًا نفسية طويلة الأمد تماثل أو حتى تفوق تلك الناتجة عن الإيذاء الجسدي.

وأكد الباحثون أن هذه الظاهرة تستحق أن تُدرج ضمن أولويات الصحة العامة، نظرًا لآثارها العميقة والمستمرة على الأفراد والمجتمع، وذلك وفقًا لما نشره موقع newatlas.

تفاصيل الدراسة وبيانات المشاركين

أُجريت الدراسة في جامعة ليفربول جون موريس، واعتمدت على بيانات 20,687 شخصًا بالغًا من إنجلترا وويلز، جُمعت خلال الفترة من عام 2012 وحتى 2024.

وتضمن الاستطلاع أسئلة حول التعرض للإساءة الجسدية أو اللفظية قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، إضافةً إلى تقييم الصحة النفسية الحالية للمشاركين باستخدام مقياس وارويك – إدنبرة القصير للصحة النفسية.

نتائج صادمة حول الأثر النفسي

أظهرت النتائج أن من تعرضوا للإساءة اللفظية كانوا أكثر عرضة لتدهور صحتهم النفسية في مرحلة البلوغ بمعدل 1.64 مرة مقارنة بغيرهم، بينما بلغت النسبة 1.52 مرة لدى ضحايا الإيذاء الجسدي، وارتفعت إلى 2.15 مرة عند التعرض لكلا النوعين من الإساءة.

ورغم انخفاض معدلات الإيذاء الجسدي من 20.2% بين مواليد السبعينيات إلى 10% لدى مواليد عام 2000 وما بعده، إلا أن الإساءة اللفظية شهدت ارتفاعًا متواصلًا. 

كما ارتفعت معدلات العزلة الاجتماعية بين ضحايا الإساءة اللفظية لتصل إلى 13.6%، مقابل 7.7% فقط لدى من لم يتعرضوا لها.

آثار خفية لكنها عميقة

أشارت الدراسة إلى أن الإساءة اللفظية قد لا تترك علامات فورية أو واضحة، لكنها تسبب أضرارًا نفسية وجسدية طويلة المدى، من بينها زيادة معدلات القلق والاكتئاب، وتعاطي المخدرات والكحول، بالإضافة إلى السلوكيات الخطرة والعنيفة.

دعوة للتعامل معها كقضية صحة عامة

أكد الباحثون أن هذه النتائج لا تقلل من خطورة الإيذاء الجسدي، لكنها تسلط الضوء على ضرورة الاعتراف بالإساءة اللفظية كخطر موازٍ، ودمجها في سياسات حماية الطفل وخطط علاج البالغين المتأثرين بها.

وقال البروفيسور مارك بيلس من جامعة ليفربول إن حظر الإيذاء الجسدي في بعض الدول يمثل خطوة إيجابية، لكنها تحتاج إلى دعم مجتمعي وتوعوي شامل يركز على مخاطر الإساءة اللفظية، محذرًا من أن غياب الوعي والدعم قد يؤدي إلى استبدال نوع من الإساءة بآخر، مع استمرار الأضرار على المدى البعيد.

الإساءة اللفظية الإساءة الطفولة الأذى الجسدي الإيذاء الجسدي خطورة الإساءة اللفظية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

حادث طريق الواحات

تفاصيل الحالة الصحية لـ 3 فتيات بواقعة مطاردة طريق الواحات

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

تقليل الاغتراب 2025

قبول 10% فقط من الطلاب.. معلومات هامة عن مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات قبل التسجيل

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية لاعتماد لحادث بابو نيمة

تحويل 14 مصابا في حادث أتوبيس أبوزنيمة لمستشفيات الطور ورأس سدر وشرم الشيخ

صورة ارشيفية

16 سيارة إسعاف لنقل مصابي انقلاب سيارة عمال على طريق القاهرة الإسماعيلية

جهود محافظة أسوان

وقف ترخيص أى فندق عائم بأسوان حال تسريب مواد ملوثة للنيل

بالصور

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

المولد النبوي ٢٠٢٥
المولد النبوي ٢٠٢٥
المولد النبوي ٢٠٢٥

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء

استخراج كعب عمل في يوم.. الأماكن والأوراق المطلوبة

استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد بدء الدراسة وخريطة العام الجديد .. قرارات نهائية من التعليم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحركات سريعة.. اعرف أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد