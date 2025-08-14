جلسة مرتقبة في الزمالك مع محمد السيد وحسام عبدالمجيد لحسم التجديد

تستعد الإدارة الرياضية بنادي الزمالك لعقد اجتماعين مهمين خلال الأيام القليلة القادمة مع الثنائى محمد السيد وحسام عبدالمجيد، من أجل تمديد تعاقديهما.

حيث يحق لمحمد السيد التوقيع لأى ناد اعتبارا من يناير القادم، بينما مازال لعبدالمجيد موسم آخر فى عقده مع الزمالك.

وترغب إدارة نادي الزمالك فى تأمين لاعبيها بعيدا عن إغراءات المنافسين أو الرحيل الخارجى للاحتراف، وحتى الآن يرفض محمد السيد تمديد تعاقده ويرغب فى الرحيل للاحتراف.

فيما قدم حسام عبدالمجيد مرونة فى التفاوض وأبدى ترحيبا بتجديد تعاقده بعدما أغلق مؤقتا فكرة الرحيل من أجل الاحتراف الأوروبى، بسبب عدم حصوله على عرض مناسب.