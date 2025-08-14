أبل تطرح جهاز iPad mini .. تعرف على السعر والمزايا

قد يشهد جهاز آيباد ميني القادم من آبل قفزة كبيرة في الأداء، وفقًا لتفاصيل كُشف عنها في شيفرة داخلية للشركة.

تشير المعلومات، التي ورد أنها عُثر عليها في تسريب شيفرة بالخطأ، إلى ترقية رئيسية في شرائح الجهاز، بالإضافة إلى تحسينات محتملة في الشاشة مستقبلًا.

جهاز iPad mini

بينما لم تؤكد الشركة أي خطط بعد، يُقدم هذا التسريب لمحة أولية عما قد يُقدمه أصغر جهاز لوحي من آبل.

من المتوقع أن يضم معالج A19 Pro. من المقرر إطلاق هذه الشريحة لأول مرة في سلسلة iPhone 17 Pro في وقت لاحق من هذا العام، وستوفر عددًا أكبر من أنوية وحدة معالجة الرسومات مقارنةً بمعالج A19 القياسي.

ومن المرجح أن يُطرح في iPhone 17 Air، ولكن ليس في iPad mini. يستخدم جهاز iPad Mini الحالي، الذي سيُطرح في عام ٢٠٢٤، معالج A17 Pro المُستخدم في iPhone 15 Pro.

قد يُحسّن الجهاز استخدام معالج A19 Pro بشكل ملحوظ قدرات الرسومات والمعالجة، مما يجعل الجهاز اللوحي الصغير مُجهزًا بشكل أفضل للتطبيقات المُتطلبة وميزات iPadOS المستقبلية.

ميزات جهاز آيباد ميني

تشير الشائعات إلى أن آبل تعمل على تطوير جهاز آيباد ميني بشاشة OLED، ومن المحتمل طرحه في عام ٢٠٢٦ أو بعده. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا سيتزامن مع ترقية A19 Pro.

ستوفر شاشة OLED تباينًا أفضل، وألوانًا سوداء أعمق، وكفاءة طاقة أفضل مقارنةً بشاشة LCD الحالية. يكشف الكود المسرب أيضًا عن خطط لجهاز iPad جديد للمبتدئين، يحمل الاسمين الرمزيين J581 وJ582، والذي قد يُطرح بمعالج A18 في ربيع العام المقبل و هذا من شأنه أن يمنح Apple مجموعة محدثة من الأجهزة اللوحية تغطي فئتي الأجهزة ذات الأسعار المعقولة والأداء العالي.