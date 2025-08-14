وكيل صحة الدقهلية: الالتزام بالبروتوكولات العلاجية ومراجعة الصيانة والرواكد

عقد الدكتورحمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أول اجتماعا موسعا مع مديري المستشفيات، بحضور الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة شيرين يحيى، مدير إدارة المستشفيات.

و أصدر "الجزار" توجيهات حاسمة بضرورة الالتزام بالبروتوكولات العلاجية والدلائل الإرشادية المرسلة من وزارة الصحة، مع تلافي السلبيات التي رصدتها إدارة المستشفيات مؤخرًا، وفي مقدمتها رفع مؤشرات أداء العمليات الجراحية بكافة التخصصات



واكد "الجزار" على الالتزام التام بتفعيل البروتوكولات العلاجية والدلائل الإرشادية الصادرة عن وزارة الصحة، مع العمل على تلافي السلبيات التي رصدتها إدارة المستشفيات خلال جولات المرور السابقة، ورفع مؤشرات أداء العمليات الجراحية في مختلف التخصصات.

كما شدد على مراجعة ملفات الصيانة والرواكد، والتأكد من تشغيل كافة الأجهزة الطبية والاستفادة القصوى منها، خاصة المناظير، ومتابعة صيانة الأجهزة الكهروميكانيكية، وضمان توافر مولدات الكهرباء وصلاحيتها، مع وجود عقود صيانة فعّالة، وربط حوافز الأطباء بمؤشرات الأداء الفعلية.



وأكد وكيل الوزارة على أهمية ربط حوافز الأطباء بمؤشرات الأداء الفعلية، ومتابعة المبادرات الصحية القومية، ومن أبرزها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار مبادرة الحد من القيصريات، إضافة إلى مراجعة أداء شركات الأمن والنظافة، ومتابعة جودة الوجبات الغذائية المنصرفة من إدارة التغذية، وكذلك مراجعة إجراءات تأمين المخازن.

وأشار "الجزار" إلى ضرورة التعامل بحرفية ومهنية تامة مع الجمهور والمترددين على المستشفيات، وضمان التواصل الجيد والفعال معهم ومع وسائل الإعلام، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالخدمة الصحية المقدمة،