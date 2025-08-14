قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدير مستشفى الجمعية الشرعية: ضحية حريق شبرا الخيمة وصل في حالة حرجة
وفد حماس يشيد بالجهود المصرية لدعم غزة ووقف إطلاق النار
من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا
مصر تدين بشدة الإعلان عن خطة لبناء 3400 وحدة سكنية في الضفة الغربية
لمدة 12 يوما.. تفاصيل غلق طريق الكورنيش جزئيا بالمنتزه شرقي الإسكندرية
القافلة الـ 15 من المساعدات المصرية تصل معبر رفح رغم العراقيل | فيديو
كواليس وفاة شاب إثر إجرائه عملية جراحية بمستشفى خاص في المحلة
إعلان عبري يكشف ملامح الخطة العسكرية الإسرائيلية الواسعة لاجتياح غزة
الداخلية تضبط المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات| فيديو
بعد حادث طعـ.ـن .. وزير الأوقاف يطمئن على الحالة الصحية لـ إمام مسجد في قنا
الفئات المحرومة من الحصول على الوحدات بديلة الإيجار القديم .. رئيس إسكان النواب يوضح
القبض على شخص استعرض بسيارته في طريق «السويس - القاهرة»
محافظ الغربية يهنئ رئيس المنطقة الأزهرية الجديد.. ويؤكد: دعم الأزهر واجب وطني | صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، فضيلة الشيخ الدكتور مجدي السعيد بدوي، رئيس الإدارة المركزية الجديد لمنطقة الغربية الأزهرية، لتهنئته بتوليه مهام عمله، وبحث أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والمنطقة الأزهرية، بما يضمن دعم العملية التعليمية بالأزهر الشريف وتوفير المناخ الملائم لطلاب المعاهد الأزهرية.

جهود محافظ الغربية
وخلال اللقاء، أكد محافظ الغربية المكانة الراسخة للأزهر الشريف في وجدان المصريين، ودوره المحوري في ترسيخ القيم الدينية الوسطية وتعزيز الهوية الوطنية، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المؤسسات التعليمية والدينية لما تمثله من ركيزة أساسية في بناء الإنسان، وأن الأجهزة التنفيذية على استعداد لتقديم كل أوجه الدعم الممكنة للمنطقة الأزهرية بما يخدم أبناء المحافظة. كما أوضح المحافظ أنه يتابع بشكل دوري خطط تطوير ورفع كفاءة المعاهد الأزهرية، سواء من حيث البنية التحتية أو توفير المستلزمات التعليمية، بما يخلق بيئة تعليمية جاذبة تواكب متطلبات العصر وتلبي احتياجات الطلاب والمعلمين.

استقبال شيخ المنطقة الأزهرية
من جانبه، أعرب فضيلة الشيخ الدكتور مجدي السعيد بدوي عن تقديره لحرص محافظ الغربية على التواصل المباشر والتنسيق الدائم مع المنطقة الأزهرية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون والتكامل بين الأزهر الشريف وأجهزة المحافظة، من أجل رفع مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لطلاب الأزهر، وتطوير بيئة العمل بالمعاهد الأزهرية.

التنسيق الكامل
وفي ختام اللقاء، شدد المحافظ على استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية والمنطقة الأزهرية لضمان تذليل أي عقبات تواجه العملية التعليمية، مؤكدًا أن رسالة الأزهر في نشر قيم الاعتدال والتسامح تمثل حصنًا منيعًا للحفاظ على المجتمع من أي أفكار دخيلة.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات شيخ المنطقة الأزهرية طنطا تعاون الخدمات

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

حادث طريق الواحات

تفاصيل الحالة الصحية لـ 3 فتيات بواقعة مطاردة طريق الواحات

متى ينزل الله إلى السماء

متى ينزل الله إلى سماء الدنيا كل يوم؟.. بهذه الساعة قبل الفجر

شوبير

مش شغلتك.. شوبير يرد على طارق سليمان بعد تصريحاته عن الأهلي

المتهمتين + دعارة القاهرة الجديدة

قرار عاجل ضد سيدتين أجنبيتين تقودان شبكة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة

النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ

نائب: مصر ستدفن أوهام "إسرائيل الكبرى" كما دفنت مشاريع الاحتلال من قبل

النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ

نائبة: أحلام "إسرائيل الكبرى" لن تتجاوز حدود الوهم.. ومصر تواجهها بثبات ووعي سياسي

مجلس النواب

سؤال فى النواب لمواجهة مصانع لإنتاج الأسمدة المغشوشة

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

استخراج كعب عمل في يوم.. الأماكن والأوراق المطلوبة

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

طريقة عمل البطاطس المهروسة

ابراهيم سعيد

حجزت على أملاكه.. طليقة إبراهيم سعيد تحاصره وتمنعه من السفر

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات| فيديو

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

