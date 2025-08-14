محافظ الغربية يهنئ رئيس المنطقة الأزهرية الجديد.. ويؤكد: دعم الأزهر واجب وطني | صور

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، فضيلة الشيخ الدكتور مجدي السعيد بدوي، رئيس الإدارة المركزية الجديد لمنطقة الغربية الأزهرية، لتهنئته بتوليه مهام عمله، وبحث أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والمنطقة الأزهرية، بما يضمن دعم العملية التعليمية بالأزهر الشريف وتوفير المناخ الملائم لطلاب المعاهد الأزهرية.

جهود محافظ الغربية

وخلال اللقاء، أكد محافظ الغربية المكانة الراسخة للأزهر الشريف في وجدان المصريين، ودوره المحوري في ترسيخ القيم الدينية الوسطية وتعزيز الهوية الوطنية، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المؤسسات التعليمية والدينية لما تمثله من ركيزة أساسية في بناء الإنسان، وأن الأجهزة التنفيذية على استعداد لتقديم كل أوجه الدعم الممكنة للمنطقة الأزهرية بما يخدم أبناء المحافظة. كما أوضح المحافظ أنه يتابع بشكل دوري خطط تطوير ورفع كفاءة المعاهد الأزهرية، سواء من حيث البنية التحتية أو توفير المستلزمات التعليمية، بما يخلق بيئة تعليمية جاذبة تواكب متطلبات العصر وتلبي احتياجات الطلاب والمعلمين.

استقبال شيخ المنطقة الأزهرية

من جانبه، أعرب فضيلة الشيخ الدكتور مجدي السعيد بدوي عن تقديره لحرص محافظ الغربية على التواصل المباشر والتنسيق الدائم مع المنطقة الأزهرية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون والتكامل بين الأزهر الشريف وأجهزة المحافظة، من أجل رفع مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لطلاب الأزهر، وتطوير بيئة العمل بالمعاهد الأزهرية.

التنسيق الكامل

وفي ختام اللقاء، شدد المحافظ على استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية والمنطقة الأزهرية لضمان تذليل أي عقبات تواجه العملية التعليمية، مؤكدًا أن رسالة الأزهر في نشر قيم الاعتدال والتسامح تمثل حصنًا منيعًا للحفاظ على المجتمع من أي أفكار دخيلة.