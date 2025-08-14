رئيس الأركان يقدم التهنئة لـ صدام خليفة حفتر نائب القائد العام للجيش الليبي

بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة إلى الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر بمناسبة صدور قرار تعيينه نائباً للقائد العام للجيش الوطنى الليبى ، متمنياً له دوام التوفيق والسداد فى مهامه الجديدة بما يخدم مصالح الشعب الليبى الشقيق ويحفظ أمنه وإستقراره .

وقد أكد الفريق أحمد خليفة فى برقيته إعتزاز القوات المسلحة المصرية بروابط الأخوة التى تجمع بين القوات المسلحة لكلا البلدين ، وحرصها على إستمرار التنسيق والتعاون المشترك فى كافة المجالات بما يعزز أمن وإستقرار المنطقة فى مواجهة مختلف مصادر التهديد للبلدين .