4 مباريات قوية اليوم بالبطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة

تقام اليوم الخميس، أربع مباريات قوية بالبطولة العربية للمنتخبات للناشئين والناشئات تحت 16 عامًا، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 10 إلى 17 أغسطس الجاري، على صالة رقم 3 بمجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.

ويشهد اليوم مباريات قوية، حيث تلتقي الجزائر مع تونس في منافسات الناشئات في الساعة 1 ظهرًا، ثم يواجه منتخب البحرين للناشئين نظيره منتخب تونس في الساعة الثالثة عصرًا.

أما في باقي المباريات، يلتقي منتخب الجزائر للناشئين مع منتخب قطر في الساعة الخامسة مساءً، ثم يواجه منتخب مصر للناشئين نظيره منتخب الكويت في الساعة السابعة مساءً.

ويشارك في البطولة رقم 22 للناشئين 6 دول، وهم البحرين وقطر وتونس والكويت والجزائر بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

فيما يشارك في البطولة رقم 2 للناشئات كل من الجزائر وتونس بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

ويدير البطولة الكابتن محمد إيهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، والذي أكد على أن الاتحاد المصري برئاسة عمرو مصيلحي يسعى دائمًا إلى الظهور بشكل مشرف خلال تنظيم البطولات الخارجية على أرض مصر، وهو ما يعكس قدرة مصر التنظيمية على الخروج بكل الأحداث الرياضية بنجاح مشرف.