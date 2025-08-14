قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو مازن: نؤكد ضرورة تولي فلسطين مسئولياتها المدنية والأمنية كاملة في غزة
موعد المولد النبوي 2025.. اعرف الإجازة يوم إيه
اعتدال الطقس بعد24 ساعة.. الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة
الداخلية تعلن تفاصيل القبض على البلوجر أم عدي
موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية
عبد العاطي يبحث مع وزير الاستثمار سبل جذب استثمارات نوعية ودعم رؤية مصر 2030
حاجه لله يا ولاد الحلال.. ليلة سقوط ولاد الكتعة في يد الداخلية
أحدث أعمال التطوير داخل حديقة الحيوان بالجيزة قبل الافتتاح | شاهد
فيضان جامو وكشمير يحصد 33 روحًا ويترك أكثر من 200 مفقود في كارثة مروعة
إعلام إسرائيلي: زيارة ترامب لتل أبيب مرهونة بمسار مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة
رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري
نائب: مشروع إسرائيل الكبرى سيظل حلماً وهمياً ومصر لا تزال قاهرة الاستعمار
بتصميم جيد ومزايا ذكية .. إطلاق سماعات Galaxy Buds 3 FE TWS

سماعات Galaxy Buds 3 FE TWS
سماعات Galaxy Buds 3 FE TWS
لمياء الياسين

قد تُوسّع سامسونج قريبًا مجموعتها من سماعات الأذن اللاسلكية بإطلاق سماعات Galaxy Buds 3 FE TWS ذات السعر المناسب. 

صُمّم هذا الطراز ليُقدّم إضافةً أكثر بأسعار معقولة إلى منظومة سامسونج. ظهرت سماعات الأذن الجديدة من سلسلة FE مؤخرًا على الموقع الرسمي للعلامة التجارية.

سماعات Samsung Galaxy Buds الاقتصادية

 تُعدّ سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية  خيارًا اقتصاديًا من مجموعة Fan Edition من العلامة التجارية.

 لا توجد أي أخبار رسمية حول موعد الإطلاق، ولكن يُقال إن Galaxy Buds 3 FE ستصل الشهر المقبل.
وفقًا لتقرير جديد عبر PhoneArena  قد تُعلن شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة رسميًا عن سماعات Galaxy Buds 3 FE خلال معرض IFA التجاري في برلين. 

من المقرر أن يبدأ هذا الحدث في 5 سبتمبر 2025. ومن المُحتمل أن تُطرح هذه السماعات اللاسلكية اللاسلكية منخفضة التكلفة إلى جانب هاتف Galaxy S25 FE الرائد منخفض التكلفة وسلسلة الأجهزة اللوحية الفاخرة الجديدة Galaxy Tab S11. في وقت سابق من هذا الشهر.

تُظهر القائمة سماعات Galaxy Buds 3 FE ببطارية كبيرة بسعة 200 مللي أمبير/ساعة، بينما تحتوي علبة الشحن على بطارية كبيرة بسعة 900 مللي أمبير/ساعة.  يمكن لسماعات TWS الاقتصادية أن تدوم بسهولة لأكثر من 12 ساعة مع إيقاف تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) بشحنة كاملة واحدة، كما توفر علبتها أكثر من 40 ساعة من الاستخدام المتواصل.
 

سماعات الأذن سماعات الأذن اللاسلكية سماعات Galaxy Buds 3 FE TWS سماعات Samsung Galaxy Buds

