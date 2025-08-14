بتصميم جيد ومزايا ذكية .. إطلاق سماعات Galaxy Buds 3 FE TWS

قد تُوسّع سامسونج قريبًا مجموعتها من سماعات الأذن اللاسلكية بإطلاق سماعات Galaxy Buds 3 FE TWS ذات السعر المناسب.

صُمّم هذا الطراز ليُقدّم إضافةً أكثر بأسعار معقولة إلى منظومة سامسونج. ظهرت سماعات الأذن الجديدة من سلسلة FE مؤخرًا على الموقع الرسمي للعلامة التجارية.

سماعات Samsung Galaxy Buds الاقتصادية

تُعدّ سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية خيارًا اقتصاديًا من مجموعة Fan Edition من العلامة التجارية.

لا توجد أي أخبار رسمية حول موعد الإطلاق، ولكن يُقال إن Galaxy Buds 3 FE ستصل الشهر المقبل.

وفقًا لتقرير جديد عبر PhoneArena قد تُعلن شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة رسميًا عن سماعات Galaxy Buds 3 FE خلال معرض IFA التجاري في برلين.

من المقرر أن يبدأ هذا الحدث في 5 سبتمبر 2025. ومن المُحتمل أن تُطرح هذه السماعات اللاسلكية اللاسلكية منخفضة التكلفة إلى جانب هاتف Galaxy S25 FE الرائد منخفض التكلفة وسلسلة الأجهزة اللوحية الفاخرة الجديدة Galaxy Tab S11. في وقت سابق من هذا الشهر.

تُظهر القائمة سماعات Galaxy Buds 3 FE ببطارية كبيرة بسعة 200 مللي أمبير/ساعة، بينما تحتوي علبة الشحن على بطارية كبيرة بسعة 900 مللي أمبير/ساعة. يمكن لسماعات TWS الاقتصادية أن تدوم بسهولة لأكثر من 12 ساعة مع إيقاف تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) بشحنة كاملة واحدة، كما توفر علبتها أكثر من 40 ساعة من الاستخدام المتواصل.

