منتخب ناشئي اليد يواجه إسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم

يخوض منتخب مصر لناشئي كرة اليد تحت 19 عامًا، مساء اليوم الخميس، مواجهة قوية أمام نظيره الإسباني في إطار دور ربع نهائي بطولة العالم، التي تستضيفها مصر تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك على الصالة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وتنقل عبر شاشة قناة "أون سبورت".

وكان منتخب ناشئي اليد قد تأهل إلى ربع النهائي بعد التعادل مع نظيره الدنماركي بنتيجة 29-29، في ثاني مواجهاته بالدور الرئيسي، وذلك بعد التعادل أيضًا مع المنتخب التشيكي بنتيجة 35-35 في ضربة البداية.

ونجح "أحفاد الفراعنة" في التأهل إلى الدور الرئيسي متصدرين المجموعة السابعة، بعد الفوز على كل من كوريا الجنوبية والبحرين واليابان، ليتواجد المنتخب في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي بجانب اليابان والدنمارك والتشيك.