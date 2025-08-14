محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في افتتاح الدوري الإنجليزي

يستعد النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، لمواجهة بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وهو على بعد هدف واحد فقط ليصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يسجل 10 أهداف في مباريات الجولة الأولى.

ويمتلك صلاح سجلًا مميزًا في افتتاحيات الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً في الجولة الافتتاحية برصيد 9 أهداف، متفوقًا على أساطير مثل آلان شيرر وفرانك لامبارد وواين روني، الذين سجل كل منهم 8 أهداف فقط.

ويتصدر أيضًا قائمة هدافي ليفربول في افتتاحيات الموسم برصيد 9 أهداف، متفوقًا على أسماء كبيرة مثل مايكل أوين (5 أهداف) وروبي فاولر وساديو ماني (4 أهداف لكل منهما).

وكانت سلسلة أهداف صلاح في مباريات افتتاح الدوري قد بدأت في موسم 2017-2018 ضد واتفورد، واستمرت في 2018-2019 أمام وست هام يونايتد، 2019-2020 أمام نوريتش سيتي، 2020-2021 أمام ليدز يونايتد، 2021-2022 أمام نوريتش، 2022-2023 أمام فولهام، وسجل هدفا في مرمى إبسويتش تاون الموسم الماضي.

ويأمل صلاح في استمرار هذا الإنجاز غدا على ملعب "أنفيلد" عندما يلتقي ليفربول مع بورنموث ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز.