العراف في قبضة الداخلية| نصاب وليس مصريا.. ما القصة؟

يتعرض العديد من المواطنين للنصب خاصة في الفترة الأخيرة فى مجالات بيع السيارات. وتواصل وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ضرباتها القوية لضبط المحتالين والنصابين. وهذه المرة نجحت في ضبط نصاب يحمل جنسية عربية معروف باسم "العراف".

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لممارسته نشاطا إجراميا تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من أحد الأشخاص بقيام آخر بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم بيع سيارة له دون الوفاء بذلك.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (تاجر سيارت "يحمل جنسية إحدى الدول"– مقيم بالقاهرة) وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.