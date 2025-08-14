وئام مجدي تروج لفيلم ماما وبابا.. صور

شاركت الفنانة وئام مجدي بوستر منفردا لها في فيلم ماما وبابا عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت وئام مجدي "منى

فيلم ماما وبابا ".. فيلم ماما وبابا بطولة الفنان الكوميدي محمد عبد الرحمن توتا ياسمين رئيس، وئام مجدي وعدد كبير من النجوم، تأليف محمد صادق وإنتاج محمد رشيدي وياسر صلاح وإخراج أحمد القيعي.

يحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي، فهناك العديد من المواقف والأحداث الكوميدية بين أبطال العمل، وذلك استعدادا لعرضه بالسينما 27 أغسطس بمصر و11 سبتمبر بجميع دور العرض في الوطن العربي.