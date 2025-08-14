طليقها وراء الجريمة .. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف طفل من والدته بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص يستقلون دراجة نارية بإختطاف طفل من والدته بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10/ الجارى تبلغ لمركز شرطة قليوب من إحدى السيدات مقيمة بدائرة المركز بتضررها من طليقها مقيم بدائرة المركز لقيامه بتحريض 3 أشخاص يستقلون "دراجة نارية" لإختطاف نجلهما حال تواجده أمام المنزل محل سكنها لخلافات بينهما.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عاملين "لأحدهم معلومات جنائية") والدراجة المستخدمة بها ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإتفاق مع طليق المبلغة ، وتسليمهم الطفل لوالده.. كما أمكن ضبط "طليق المبلغة" وبرفقته نجله وبمواجهته أيد ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.