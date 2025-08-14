ختام معسكر الفوج الثالث من حكام النخبة والمميزين بدوري المحترفين

اختتم معسكر الفوج الثالث من حكام النخبة والمميزين بدورى المحترفين، ظهر اليوم الخميس، والذي انطلق يوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس حتى يوم 14 من الشهر الجارى، وذلك ضمن خطة تطوير الأداء التحكيمى للموسم الجديد.

وشهد المعسكر تدريبات عملية ونظرية ركزت على أسس التحكم فى إدارة المباراة، والتحرك والتمركز السليم داخل الملعب، بالإضافة إلى استخدام السرعات المختلفة بما يواكب مجريات اللقاء ويضمن اتخاذ القرارات الدقيقة في التوقيت المناسب.

وضم الفوج الثالث 40 حكمًا، بواقع 20 حكم ساحة و20 مساعدًا، في إطار خطة لجنة الحكام الرئيسية لتجهيز العناصر التحكيمية على أعلى مستوى فني وبدنى، استعدادًا للموسم الجديد.