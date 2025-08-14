محافظ البحيرة تعقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ الموجة 27 لازالة التعديات

عقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ حملات الإزالة ضمن الموجة الـ 27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وكذلك موقف ملفات التصالح، بحضور اللواء حسن صفوت السكرتير العام، و أسامة داوود السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات المعنية، ومسؤولي الزراعة والجهات الأمنية والتنفيذية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة المتابعة المستمرة والحاسمة لملفات إزالة التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان التنفيذ الفوري للإزالات واستكمال حصر جميع المخالفات القائمة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي لحملات الإزالة بمراكز ومدن المحافظة، والآليات الميدانية للتنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية لضمان التنفيذ بكفاءة ودون أي معوقات، إضافة إلى متابعة إجراءات التصالح وسرعة البت في الملفات المستوفاة وفق القوانين المنظمة.

وأكدت محافظ البحيرة أن الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أولوية قصوى مشددة على الإزالة الفورية لأي تعديات جديدة، وردع المخالفين بكل حسم، وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى حفاظًا على حقوق المواطنين والدولة.