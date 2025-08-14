تشكيل مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري بالدوري

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق الإتحاد السكندري بمسابقة دوري Nile.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي

خط الوسط: احمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، محمد هلال، محمد مسعد

هجوم: ايبا، حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، طارق سيد، وليد علي، عماد حمدي، محمود شعبان، غنام محمد، ادم رجم، رشاد المتولي، محمود ممدوح

ويحل بعد قليل وفي تمام السادسة مساءً على ملعب ستاد الإسكندرية، فريق مودرن سبورت ضيفًا على نظيره الإتحاد السكندري ضمن ثاني جولات مسابقة الدوري المصري الممتاز دوري Nile.