31 أغسطس نظر تظلم إبراهيم سعيد على منعه من السفر

تنظر محكمة أسرة النزهة، في 31 أغسطس الجاري، التظلم المقدم من لاعب منتخب مصر السابق، إبراهيم سعيد، على القرار الصادر بمنعه من السفر، على خلفية نزاع قضائي مع طليقته في قضايا نفقة وأحكام صدرت ضده.

وكان المحامي محمد رشوان، بصفته وكيلًا عن إبراهيم سعيد، قد تقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية للتظلم وطلب إلغاء قرار منعه من السفر، الصادر في ضوء أحكام النفقة الخاصة بابنتيه.

وتوجه إبراهيم سعيد إلى الجهة المختصة لتنفيذ قرار المحكمة بالموافقة على استرداد مقتنياته الشخصية التي كانت محجوزة لصالح طليقته داليا بدر وابنتيه جوليا وليلى.

وشملت المقتنيات المستردة مشغولات ذهبية، وأوراقاً رسمية، وعقود ملكية، كانت قد خضعت للحجز القضائي ضمن النزاع القائم بين الطرفين.