محافظ الغربية: تذليل معوقات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بزفتى

عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف المشروعات المتبقية لمياه الشرب والصرف الصحي بمركز زفتى، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بحضور اللواء مهندس محمد عبد الفتاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، المهندس محمد ابو طيرة رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحي ، المكتب الفني .

تحرك عاجل من محافظ الغربية

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على تذليل كافة المعوقات أمام فرق العمل لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات طبقًا للجدول الزمني المحدد، مؤكدًا ضرورة الانتهاء والتسليم والتشغيل الفوري لكافة الأعمال، بما يضمن وصول الخدمات للمواطنين دون تأخير، وأن تحسين مستوى الحياة لأهالي مركز زفتى يمثل أولوية قصوى.

كما حث اللواء أشرف الجندي على تكثيف الرقابة الميدانية على مواقع التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل دون التأثير على جودة المشروعات، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل نموذجًا عمليًا لرعاية المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية في القرى والمراكز.

تحسين خدمات المواطنين

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أهمية متابعة مراحل التنفيذ بدقة، وضمان تذليل أي عقبات قد تواجه فرق العمل، مع التواصل المباشر مع الأهالي لإطلاعهم على تقدم المشروعات، مؤكدًا أن محافظة الغربية تضع الإنسان في صدارة أولوياتها وتسعى لتحويل التوجيهات الرئاسية إلى واقع ملموس على الأرض.