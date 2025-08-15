قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زعيم المعارضة الإسرائيلية يشارك في إضراب الأحد لإسقاط حكومة نتنياهو
سعر الدولار اليوم 15-7-2025
كيفية صلاة الجمعة للمسافر.. هل يتركها أم يؤديها ظهرا؟
ترامب يخطط لتسريح 300 ألف موظف مدني فيدرالي خلال 2025
ما هي قرارات الحكومة الجديدة بشأن الإيجار القديم والشقق البديلة؟
أحمد فتحي: عبد الله السعيد كان يتمنى منذ سنوات اللعب للزمالك
السفارة الروسية في تالين تتحدى إجراءات إستونيا وتتوعد بالرد على طرد دبلوماسيها
غياب إجباري لأبرز المدافعين| ريبيرو يجري تغييرات على تشكيل الأهلي أمام فاركو.. ويعنف نجم الفريق
آية لو قرأتها يوم الجمعة تغير حالك كله لما تتمنى
الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة
للحاصلين على الثانوية.. شروط التقديم في المعاهد الصحية الشرطية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

كل ماتريد معرفته عن موارد الهيئات الشبابية وامتيازاتها وفقا للقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة
حسن رضوان

حدد القانون عددًا من الموارد التي تعتمد عليها الهيئات الشبابية لضمان استمرارية خدماتها وبرامجها، في إطار دعم أنشطتها وتوسيع دورها في خدمة الشباب والمجتمع.

هذه الموارد تمثل شريان الحياة للمؤسسات الشبابية، وتتنوع بين مصادر مالية ثابتة وأخرى ناتجة عن أنشطتها ومشروعاتها.

وحسب المادة «29» من قانون الهيئات الشبابية تتكون موارد الهيئة الشبابية من:


1. اشتراكات وتبرعات الأعضاء ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة.


2. إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة بكافة أنواعها .

3. حصيلة إيجار الملاعب والمحلات والقاعات وأي منشآت أخرى.

4. مقابل انتقال وإعارة اللاعبين.

5. تسويق اسم وشعار الهيئة والزى الخاص بها.

6. التبرعات والهبات والوصايا والإعانات المقدمة من أشخاص طبيعيين او اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية بشرط موافقة الجهات الإدارية المختصة.

7. عائد استثمار أموال الهيئة.

8. الإيرادات الأخرى التى توافق عليها الجهة الإدارية المختصة.

امتيازات الهيئات الشبابية في القانون


ووفق المادة «27» من قانون الهيئات الشبابية تعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات والإعفاءات الآتية:

1. عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة وللمحافظ المختص إزالة أى تعدٍ عليها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.

2. اعتبار أموالها أموال عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

3. الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.

4. الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها فى عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليًّا والتي تفرض مستقبلًا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها.


5. الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتي تلزم لممارسة نشاطها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب من رئيس الجهة الإدارية المركزية كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والمهمات التى تستوردها الجهة الإدارية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب.

ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد.


6. الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التي تخضع لإشراف اتحاد اللعبة الرياضية بشرط الا يتخللها أو يعقبها اى نوع من أنواع الملاهي.

7.الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأٌل وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.

8. تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الأجور المقررة.

قانون الهيئات الشبابية الجديد 


9. تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالنبد السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن ثلاثين فردًا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشروط اعتماد الهيئة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.

الهيئات الشبابية مؤسسات الشبابية قانون الهيئات الشبابية موارد الهيئة الشبابية

