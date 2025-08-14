قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المواد الغذائية تزف بشرى للمواطنين: انخفاض أسعار السلع والدواجن.. ونائب رئيس الشعبة يعلق
مودرن سبورت يحسم الشوط الأول أمام الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة
أنا في أم الدنيا.. المعارض علي حسين مهدي: حصولى على العفو الرئاسي لحظة تاريخية
على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان
أمين الفتوى: دفع غرامة المخالفات المرورية لا يُسقط الإثم الشرعي
التشكيك في الإسلام.. السجن 5 سنوات لزعيم الطائفة البهائية في قطر
الرئيس السيسي يصدّق على قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
الرئيس السيسي يصدّق على تعديل بعض أحكام قانون التعليم
أملاك الدولة الخاصة وتعديل أحكام التعليم.. الرئيس السيسي يصدق على قوانين جديدة
ميزانية مبدئية .. مصر تخصص 100 مليون دولار لدعم التنمية في دول حوض النيل
الدولار يتراجع 3 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعر الصرف اليوم
مودرن سبورت يحسم الشوط الأول أمام الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة

حمزة شعيب

نجح فريق مودرن سبورت في إنهاء الشوط الأول متفوقًا على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، في اللقاء المقام حاليًا على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف الشوط الأول
افتتح محمد هلال التسجيل لمودرن سبورت في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد عرقلة محمود جنش، حارس الاتحاد، للمهاجم حسام حسن داخل منطقة الجزاء.
وفي الدقيقة 45، أضاف محمود رزق الهدف الثاني لصالح فريقه، لينهي مودرن سبورت الشوط الأول متقدمًا بثنائية.

مجريات المباراة
رغم سيطرة الاتحاد السكندري على الاستحواذ خلال الشوط الأول، إلا أن هجماته افتقدت الفاعلية والخطورة الحقيقية على مرمى المنافس. 

وعلى الجانب الآخر، اعتمد مودرن سبورت على التحركات الهجومية لحسام حسن ومحمد هلال، التي أثمرت عن هدفين في فترات متباعدة من الشوط.

التشكيل الأساسي للفريقين

الاتحاد السكندري (أحمد سامي):
محمود جنش – أبو بكر اليادي، محمود شبانة، مصطفى إبراهيم – كريم الديب، محمود توني، محمود كناريا، ناصر ناصر – فيفور أكيم، جون إيبوكا، محمود عجيب.

مودرن سبورت (مجدي عبد العاطي):
محمد أبو جبل – محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي – أحمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، محمد هلال، محمد مسعد – إيبا، حسام حسن.

موقف الاتحاد قبل المباراة 
الاتحاد السكندري دخل اللقاء بعد خسارته أمام المصري بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى، بينما خاض مودرن سبورت المواجهة بمعنويات متوسطة عقب تعادله مع الأهلي بهدفين لمثلهما

مودرن سبورت الاتحاد السكندري الدوري المصري

الوجد والهيام يحلّق بالمعجبات في سماء رعدية على رءوس الفنانين بمسارح الغُنا

بحبك.. كريم محمود عبد العزيز يظهر مع زوجته بعد شائعات الطلاق

مشروبات طبيعية بديلة للقهوة تمنحك طاقة طوال اليوم.. لن تتوقعها

هل اللبان الذكر يعالج ضيق التنفس؟.. وما الحد المسموح يوميا؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد بدء الدراسة وخريطة العام الجديد .. قرارات نهائية من التعليم

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

