مودرن سبورت يحسم الشوط الأول أمام الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة

نجح فريق مودرن سبورت في إنهاء الشوط الأول متفوقًا على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، في اللقاء المقام حاليًا على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف الشوط الأول

افتتح محمد هلال التسجيل لمودرن سبورت في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد عرقلة محمود جنش، حارس الاتحاد، للمهاجم حسام حسن داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 45، أضاف محمود رزق الهدف الثاني لصالح فريقه، لينهي مودرن سبورت الشوط الأول متقدمًا بثنائية.

مجريات المباراة

رغم سيطرة الاتحاد السكندري على الاستحواذ خلال الشوط الأول، إلا أن هجماته افتقدت الفاعلية والخطورة الحقيقية على مرمى المنافس.

وعلى الجانب الآخر، اعتمد مودرن سبورت على التحركات الهجومية لحسام حسن ومحمد هلال، التي أثمرت عن هدفين في فترات متباعدة من الشوط.

التشكيل الأساسي للفريقين

الاتحاد السكندري (أحمد سامي):

محمود جنش – أبو بكر اليادي، محمود شبانة، مصطفى إبراهيم – كريم الديب، محمود توني، محمود كناريا، ناصر ناصر – فيفور أكيم، جون إيبوكا، محمود عجيب.

مودرن سبورت (مجدي عبد العاطي):

محمد أبو جبل – محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي – أحمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، محمد هلال، محمد مسعد – إيبا، حسام حسن.

موقف الاتحاد قبل المباراة

الاتحاد السكندري دخل اللقاء بعد خسارته أمام المصري بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى، بينما خاض مودرن سبورت المواجهة بمعنويات متوسطة عقب تعادله مع الأهلي بهدفين لمثلهما