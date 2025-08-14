هي جات عليا .. هيدي كرم تعلق على صورتها في الساحل

شاركت الفنانة هيدي كرم متابعيها على إنستجرام، صورة قديمة لها من البحر ولكنها علقت عليها قائلة: “هل أنا في الساحل، ابسولوتلي أنا في اللوكيشين بصور أمام جمال الاضاءه والكاميرات، بس قولت اشمعنا أنا، من نفسي زي كل البشريه انزل صوره ليا على البحر و لو حتى قديمة، هي جات عليا”.

مسلسل وتر حسّاس

وكشفت هيدي كرم في تصريح خاص لها أن تصوير الجزء الثاني من مسلسل وتر حساس سيبدأ في يوليو، كما أكدت على أن العمل يحمل العديد من المفاجآت، مُستلهمة من تجربتها قراءة دور “رغدة” وشعورها بالمخاوف أول الأمر قبل أن تُقْدِر قيمة الشخصية.