برلمانية: نوايا الاحتلال الخبيثة تستدعي موقفا عربيا ودوليا للتصدي لها

أدانت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، بأشد العبارات، تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، حول "رؤية إسرائيل الكبرى "، والتي تأتي بالتزامن مع استمرار سلطات الاحتلال في انتهاج سياسات العدوان وارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطينى الشقيق.

وأعربت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، في بيان لها اليوم، عن رفضها القاطع للتصريحات التى أطلقها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى بشأن اقتطاع أجزاء من أقاليم دول عربية، مؤكدة أن مثل تلك التصريحات بمثابة دعوات تحريضية مخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولى والإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

وطالبت عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، مجلس الأمن ومنظمات المجتمع الدولي، بضرورة اتخاذ موقف موحد وعاجل والضغط بكافة الوسائل الممكنة للوقوف أمام مثل هذه التصريحات الاستفزازية، ووضع حد لتلك التجاوزات والتحذير من عواقبها الوخيمة التي تعتدي على سيادة الدول وحقوقها المشروعة وإرادة شعوبها، وذلك حفاظا على أمن واستقرار المنطقة.



وأشادت النائبة نيفين حمدي، بالموقف المصري الصريح، الذي عبّرت عنه وزارة الخارجية في بيانها رداً علي تلك التصريحات، لافته إلى أن مصر أرسلت رسالة قوية مفادها أن أي محاولات لتكريس الاحتلال أو التوسع على حساب حقوق الآخرين مصيرها الفشل، وأن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بإنهاء العدوان على غزة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.