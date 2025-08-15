محمد موسى يكشف تورط بلوجرز في جرائم غسل أموال واستغلال قُصر

كشف الإعلامي محمد موسى عن تجاوز بعض البلوجرز حدود المحتوى التافه والمستفز إلى الانخراط في جرائم خطيرة تهدد المجتمع وقيمه.



وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن من بين هذه الجرائم غسل الأموال، واستغلال القُصر، والترويج لسلوكيات مخالفة للقانون والأعراف، في مشهد يعكس كيف تحولت الشهرة لدى بعضهم إلى ما يشبه الحصانة التي يظنون أنها تحميهم من المساءلة والعقاب.



وأكد أن خطورة الأمر تكمن في أن هذه النماذج السلبية تقدم نفسها قدوة زائفة للشباب، حيث يرى المراهقون والأطفال أشخاصًا يحققون أرباحًا طائلة رغم ارتكابهم مخالفات صريحة، مما يضعف احترام القانون ويهز القيم الأخلاقية في المجتمع.



وشدد موسى على أن ترك هذه التجاوزات دون محاسبة يعني السماح بانهيار المنظومة الأخلاقية وتآكل الهوية المجتمعية، داعيًا إلى تشديد الرقابة القانونية والأمنية لحماية الأجيال القادمة من الانجراف وراء أوهام الشهرة الزائفة.