أخر أيام الموجة شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم
انفجارات قوية في غزة.. عمليات نسف ينفذها الاحتلال
طرق استخراج بطاقة رقم قومي
زيادة تدريجية ووحدات بديلة.. تفاصيل هامة عن تطبيق قانون الإيجار القديم
سعر أشهر جرام ذهب اليوم 15-8-2025
قمة ألاسكا .. ترامب وبوتين أمام لحظة الحسم الأوكرانية.. موسكو تتقدم في دونيتسك وتربك الحسابات
أعمال السنة.. ماذا ينتظر طلاب أولى إعدادي بعد وصولهم للإعدادية في 2028؟
رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يشارك في إضراب الأحد لإسقاط حكومة نتنياهو
سعر الدولار اليوم 15-7-2025
كيفية صلاة الجمعة للمسافر.. هل يتركها أم يؤديها ظهرا؟
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
طه جبريل

أخبار التكنولوجيا|روسيا تضيق الخناق على واتساب وتيليجرام بسبب رفض مشاركة البيانات.. آبل تطور روبوت ذكيا مستوحى من مصباح بيكسار

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

آبل تطور روبوت ذكيا مستوحى من مصباح بيكسار
 

تعمل شركة آبل حاليا على تطوير عدة أجهزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، من بينها روبوت طاولي مزود بشاشة دوارة وتحسينات كبيرة لمساعدها الصوتي سيري، بحسب تقرير لصحفي "بلومبرج" مارك جورمان.


روسيا تضيق الخناق على واتساب وتيليجرام بسبب رفض مشاركة البيانات
 

أعلنت روسيا فرض قيود على تطبيقي المراسلة واتساب وتيليجرام، متهمة الشركتين الأجنبيتين بعدم التعاون مع السلطات الأمنية في قضايا الاحتيال والإرهاب، من خلال عدم مشاركتهما للمعلومات المطلوبة.


سام ألتمان يستعد لتأسيس شركة جديدة منافسة لـ نيورالينك بإسناد من OpenAI
 

تستعد شركة ناشئة جديدة يتوقع أن تنافس مشروع إيلون ماسك “نيورالينك” في مجال الربط بين الدماغ والكمبيوتر، حيث كشفت تقارير صحفية عن استعداد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـOpenAI، للمشاركة في تأسيس هذه الشركة التي تحمل اسم Merge Labs.


هل تسبق جوجل أبل.. كل ما نعرفه عن سلسلة Pixel 10 وذكاء Gemini الخارق
 

مع اقتراب موعد حدث جوجل Made by Google 2025 المقرر إقامته في 20 أغسطس، تزداد التوقعات حول سلسلة هواتف Pixel 10 الجديدة التي ستعلن قبل إطلاق آيفون 17 المتوقع في سبتمبر.

 تشكيلة منتجات آبل 2025.. ما الذي سيتم إطلاقه قريبا؟

 

تستعد شركة آبل لإطلاق مجموعة واسعة من الأجهزة الجديدة خلال الفترة المتبقية من عام 2025، مع توقعات بمفاجآت إضافية في أوائل عام 2026.

Anker تطلق إصدارا جديدا من جهاز باور بانك لاسلكي نحيف جدا

أعلنت شركة أنكر Anker عن توفر إصدار جديد من بنك الطاقة المحمول Anker Nano Power Bank (5K, MagGo, Slim) في السوق الأمريكية، بلون جديد يحمل اسم Sprout Green.

طرق ذكية لتحرير مساحة تخزين ويندوز بدون حذف ملفاتك المهمة

يعد تحرير مساحة على قرص التخزين من المهام التي قد تبدو معقدة للبعض، خاصة مع القلق من حذف ملفات قد تحتاجها لاحقا، لحسن الحظ، يقدم نظام ويندوز العديد من الميزات المدمجة التي تساعدك على تحرير المساحة بسهولة دون فقدان بياناتك الضرورية، وبخطوات بسيطة، يمكنك استعادة عدة جيجابايتات في دقائق معدودة.

تسريب نادر يكشف أسرار قراصنة كوريا الشمالية ويهز عالم التجسس السيبراني

في تطور نادر في عالم الأمن السيبراني، أعلن شخصان يطلقان على نفسيهما Saber وcyb0rg عن تمكنهما من اختراق جهاز حاسوب يستخدمه أحد قراصنة الحكومة الكورية الشمالية، ونشر البيانات المسروقة عبر الإنترنت، ما يعد نافذة فريدة لكشف نشاط مجموعة التجسس الإلكترونية الشهيرة Kimsuky.

9 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

وزير التربية والتعليم

بعد قليل .. قرار مهم من وزير التعليم

الرئيس السيسي

بعد تصديق الرئيس السيسي.. تفاصيل مد خدمة المعلمين وفق قانون التعليم الجديد

علي حسين مهدي

عاد إلى مصر بعفو رئاسي .. من هو علي حسين مهدي وماذا حدث معه؟

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن أعمال السنة المقررة على طلاب الإعدادية

وزير التربية والتعليم

مش هايطبق عليهم| التعليم: دفعة إعدادية 2026 "براءة"من قرار أعمال السنة الجديد

كليات ومعاهد تقبل من 50% علمي.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة

برج القوس

برج القوس| حظك اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025.. توفير المال

برج الدلو

برج الدلو| حظك اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025.. صعوبة في إدارة مواردك

برج الجدي

برج الجدي| حظك اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025.. التخطيط الجيد لأسلوب عملك

أنواع من المانجو تجنب تناولها حفاظا على الصحة

المانجو

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطس المقلية

البطاطس المقلية

حبيبة القلوب.. ‎100 عام على ميلاد هدى سلطان

هدى سلطان

تربية رياضية الزقازيق تناقش رسالة دكتوراة حول الاتصالات التسويقية

الباحث عمر حجازي

مطاردة الواحات

خلوها تعمل حادثة.. تفاصيل مطاردة 3 سيارات لفتاة بطريق الواحات

خناقه بنت الكابتن ربيع ياسين

تتدخل في حياتي.. ماذا حدث بين ابنة الكابتن وخالتها في الشيخ زايد؟

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

