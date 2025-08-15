أخبار التكنولوجيا|روسيا تضيق الخناق على واتساب وتيليجرام بسبب رفض مشاركة البيانات.. آبل تطور روبوت ذكيا مستوحى من مصباح بيكسار

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

آبل تطور روبوت ذكيا مستوحى من مصباح بيكسار



تعمل شركة آبل حاليا على تطوير عدة أجهزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، من بينها روبوت طاولي مزود بشاشة دوارة وتحسينات كبيرة لمساعدها الصوتي سيري، بحسب تقرير لصحفي "بلومبرج" مارك جورمان.



روسيا تضيق الخناق على واتساب وتيليجرام بسبب رفض مشاركة البيانات



أعلنت روسيا فرض قيود على تطبيقي المراسلة واتساب وتيليجرام، متهمة الشركتين الأجنبيتين بعدم التعاون مع السلطات الأمنية في قضايا الاحتيال والإرهاب، من خلال عدم مشاركتهما للمعلومات المطلوبة.



سام ألتمان يستعد لتأسيس شركة جديدة منافسة لـ نيورالينك بإسناد من OpenAI



تستعد شركة ناشئة جديدة يتوقع أن تنافس مشروع إيلون ماسك “نيورالينك” في مجال الربط بين الدماغ والكمبيوتر، حيث كشفت تقارير صحفية عن استعداد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـOpenAI، للمشاركة في تأسيس هذه الشركة التي تحمل اسم Merge Labs.



هل تسبق جوجل أبل.. كل ما نعرفه عن سلسلة Pixel 10 وذكاء Gemini الخارق



مع اقتراب موعد حدث جوجل Made by Google 2025 المقرر إقامته في 20 أغسطس، تزداد التوقعات حول سلسلة هواتف Pixel 10 الجديدة التي ستعلن قبل إطلاق آيفون 17 المتوقع في سبتمبر.

تستعد شركة آبل لإطلاق مجموعة واسعة من الأجهزة الجديدة خلال الفترة المتبقية من عام 2025، مع توقعات بمفاجآت إضافية في أوائل عام 2026.

أعلنت شركة أنكر Anker عن توفر إصدار جديد من بنك الطاقة المحمول Anker Nano Power Bank (5K, MagGo, Slim) في السوق الأمريكية، بلون جديد يحمل اسم Sprout Green.

يعد تحرير مساحة على قرص التخزين من المهام التي قد تبدو معقدة للبعض، خاصة مع القلق من حذف ملفات قد تحتاجها لاحقا، لحسن الحظ، يقدم نظام ويندوز العديد من الميزات المدمجة التي تساعدك على تحرير المساحة بسهولة دون فقدان بياناتك الضرورية، وبخطوات بسيطة، يمكنك استعادة عدة جيجابايتات في دقائق معدودة.

تسريب نادر يكشف أسرار قراصنة كوريا الشمالية ويهز عالم التجسس السيبراني

في تطور نادر في عالم الأمن السيبراني، أعلن شخصان يطلقان على نفسيهما Saber وcyb0rg عن تمكنهما من اختراق جهاز حاسوب يستخدمه أحد قراصنة الحكومة الكورية الشمالية، ونشر البيانات المسروقة عبر الإنترنت، ما يعد نافذة فريدة لكشف نشاط مجموعة التجسس الإلكترونية الشهيرة Kimsuky.