يوسف عامر: قناة الناس تقدم ما ينفع المجتمع.. و"مصر قرآن كريم" مرجع صحيح للمصحف

قال الدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ ورئيس القطاع الديني بالشركة المتحدة ورئيس قناة الناس الفضائية، إن القناة تحمل شعار "قناة الناس ما ينفع الناس"، وتهدف إلى توضيح تعاليم الدين الإسلامي بيسر وبساطة عبر علماء متخصصين، مع تقديم محتوى يناسب مختلف الفئات العمرية، من الأطفال والأسرة والمرأة، إلى القضايا العامة مثل التطرف.

وأضاف عامر، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc"، أن القناة تحرص على المنطق والعقلانية في الطرح، حتى مع من يختلف فكريًا، دون فرض آراء، مع التركيز على الغايات في النصوص الدينية. وأشار إلى اهتمام القناة باكتشاف المواهب الشابة في مجالات الدعوة والفقه، واستضافتها علماء من الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، لافتًا إلى تبني 5 مفتيات شابات من مركز الأزهر للفتوى ودار الإفتاء وتأهيلهن إعلاميًا، مؤكدًا أن المرأة قادرة على الإفتاء شرعًا وواقعًا.

وأكد عامر أن الأزهر الشريف لعب دورًا تاريخيًا في الحفاظ على اللغة العربية والعلوم الشرعية وخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، مشيرًا إلى أن قناة "مصر قرآن كريم" التابعة للشركة المتحدة متخصصة في إذاعة القرآن الكريم على مدار الساعة بتلاوات 47 قارئًا مصريًا معتمدًا، ما جعلها مرجعًا كتابيًا وصوتيًا موثوقًا.

وأوضح أن القناة جاءت ردًا على أخطاء في بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالقرآن الكريم، حيث أثبتت دراسة أن 55% منها تحتوي على أخطاء في أحكام التلاوة.