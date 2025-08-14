رئيس اللجنة الدينية بالشيوخ: وثيقة القاهرة خطوة مهمة لضبط الفتوى في قضايا الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ ورئيس القطاع الديني بالشركة المتحدة ورئيس قناة الناس الفضائية، إن "وثيقة القاهرة" تمثل تجربة متميزة لدار الإفتاء والدولة المصرية، وجاءت في توقيت مناسب لضبط الفتاوى المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والحد من الفتاوى غير المنضبطة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف عامر، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc"، أن انضباط الفتوى والفكر يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي ودفع عجلة التقدم، مشيدًا بالمؤتمر الذي أُعلنت فيه الوثيقة ووصفه بـ"أحد واجبات الوقت".

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي إذا تُرك دون رقابة قد يتحول إلى خطر، داعيًا لإنشاء تطبيق مصري رسمي يوفر المعلومات الصحيحة للمواطنين، مؤكدًا أن "من يملك المعلومة الصحيحة في أي مجال هو الأقوى".

وتساءل عامر: "من أخطر؟ الذكاء الاصطناعي أم الزاوية في القرية أو المدينة؟"، موضحًا أن كليهما قد يمثل خطرًا إذا غاب الانضباط. ولفت إلى جهود وزارة الأوقاف في ضم جميع المساجد والزوايا لسلطتها بخطبة موحدة تراعي ظروف كل منطقة.

وأكد أن أي مصدر للمعلومة يجب التعامل معه بداية على أنه قد يكون مغرضًا حتى يثبت العكس، مشددًا على أن الدول المتقدمة تنهض من خلال مؤسساتها، ومصر دولة مؤسسات تعمل أجهزتها معًا لتحقيق نهضة المجتمع.