الخط الثالث يعلن زيادة رحلات المترو في يوم مباراة الأهلي وفاركو

أعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف عن خطة خاصة لتيسير تنقل الجماهير، بمناسبة مباراة الأهلي وفاركو المقررة يوم الجمعة 15 أغسطس على استاد القاهرة الدولي.

وقررت الشركة تشغيل قطار كل 5 دقائق على الخط الأخضر الثالث ابتداءً من الساعة 3:00 مساءً للوصول إلى محطة الاستاد في أسرع وقت، مع تحديد فترة زمنية تبلغ 10 دقائق بين القطارات للركاب القادمين من محطتي جامعة القاهرة أو محور روض الفرج إلى محطة الكيت كات.

وأكدت الشركة أن فرق خدمة العملاء ستكون متواجدة في المحطات بترتيبات خاصة لضمان سهولة حركة الجماهير أثناء الدخول والخروج من وإلى المباراة.