بن غفير يهدد الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي داخل سجن جنوت الإسرائيلي

هدد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي خلال زيارته له في سجن جنوت الإسرائيلي.

بن غفير يهدد مروان البرغوثي

وقال بن غفير لمروان البرغوثي: "من يقتل أطفالنا أو نساءنا سنمحوه.. أنتم لن تنتصروا علينا"، بحسب ما أوردته القناة الـ7 الإسرائيلية.

يذكر أن مروان البرغوثي معتقل منذ 23 عاما، وهو قيادي في حركة فتح الفلسطينية، وقام بن غفير بتهديد، البرغوثي داخل زنزانته، حيث ظهر الأخير وهو بظروف قاسية نتيجة ما يتعرض له الأسرى.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها بن غفير باقتحام السجون الإسرائيلية وتهديد الأسرى الفلسطينيين.

ويتفاخر بن غفير أنه أول وزير إسرائيلي عمل على تغيير وضع الأسرى الفلسطينيين إلى أسوأ ما يمكن وفرض عليهم عقوبات كبيرة جدًا.