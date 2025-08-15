قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آية لو قرأتها يوم الجمعة تغير حالك كله لما تتمنى
الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة
للحاصلين على الثانوية.. شروط التقديم في المعاهد الصحية الشرطية
سعر الذهب اليوم 15-8-2025
باكستان تعلن تشكيل قوة صاروخية جديدة وسط تصاعد التوتر مع الهند
تنسيق الجامعات .. استعد لمستقبل مشرق في مجال الطيران | تفاصيل مهمة
زيلينسكي وقادة أوروبيون ينضمون لقمة ألاسكا لبحث إنهاء الحرب بأوكرانيا
أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. بدأ منذ ساعات فاغتنمه
دبلوماسي أمريكي: فرصة دبلوماسية لإحياء المحادثات النووية مع إيران
البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة
الاتحاد الأوروبي: الاستيطان الإسرائيلي خرق للقانون الدولي ويقوّض حل الدولتين
فن وثقافة

فيلم Weapons يحقق 100 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي

نجلاء سليمان

حقق فيلم “Weapons” للمخرج زاك كريجر إيرادات تجاوزت 100 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي بعد أيام من طرحه في السينما.


ويأتي هذا النجاح بعد أن تم إنتاج الفيلم بميزانية بلغت 38 مليون دولار فقط، مما يجعله من الأعمال المربحة في شباك التذاكر للعام الحالي.


الفيلم، الذي افتتح عرضه في عطلة نهاية الأسبوع من 8 إلى 10 أغسطس الحالي، سجل إيرادات قوية بلغت 42.5 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، و27.5 مليون دولار من الأسواق الدولية، ليصل المجموع العالمي إلى 70 مليون دولار في ثلاثة أيام فقط.

ومع استمرار الإقبال، ارتفع الإجمالي إلى أكثر من 100.7 مليون دولار حتى 13 أغسطس.


تدور أحداث  Weapons  حول لغز اختفاء 17 طفلًا من صف دراسي واحد في توقيت متزامن، تاركين خلفهم طفلًا وحيدًا ينجو من الحادثة، لتبدأ سلسلة من الأحداث المظلمة التي تكشف تورط قوى خارقة شريرة في الظاهرة. يجمع العمل بين أجواء الغموض والسخرية السوداء والرعب النفسي، ويقدم معالجة غير مألوفة لأدوار الأطفال في أفلام الرعب، إذ يتحولون من ضحايا إلى أطراف فاعلة في الصراع، مما جعله يحظى بإشادة نقدية واسعة منذ طرحه في 8 أغسطس.


يضم فيلم “Weapons” نخبة من النجوم، حيث يتصدر البطولة النجم جوش برولين المعروف بأدواره القوية في أفلام الأكشن والدراما، وتشاركه النجمة جوليا جارنر الحائزة على جوائز عن أدائها المميز في الدراما التلفزيونية والسينمائية.


كما يشارك في العمل ألدن إرينرايك، وإيمي مادجان التي قدمت أداءً لافتاً في دور محوري ومحاط بالغموض.

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

