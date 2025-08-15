فيلم Weapons يحقق 100 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي

حقق فيلم “Weapons” للمخرج زاك كريجر إيرادات تجاوزت 100 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي بعد أيام من طرحه في السينما.



ويأتي هذا النجاح بعد أن تم إنتاج الفيلم بميزانية بلغت 38 مليون دولار فقط، مما يجعله من الأعمال المربحة في شباك التذاكر للعام الحالي.



الفيلم، الذي افتتح عرضه في عطلة نهاية الأسبوع من 8 إلى 10 أغسطس الحالي، سجل إيرادات قوية بلغت 42.5 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، و27.5 مليون دولار من الأسواق الدولية، ليصل المجموع العالمي إلى 70 مليون دولار في ثلاثة أيام فقط.

ومع استمرار الإقبال، ارتفع الإجمالي إلى أكثر من 100.7 مليون دولار حتى 13 أغسطس.



تدور أحداث Weapons حول لغز اختفاء 17 طفلًا من صف دراسي واحد في توقيت متزامن، تاركين خلفهم طفلًا وحيدًا ينجو من الحادثة، لتبدأ سلسلة من الأحداث المظلمة التي تكشف تورط قوى خارقة شريرة في الظاهرة. يجمع العمل بين أجواء الغموض والسخرية السوداء والرعب النفسي، ويقدم معالجة غير مألوفة لأدوار الأطفال في أفلام الرعب، إذ يتحولون من ضحايا إلى أطراف فاعلة في الصراع، مما جعله يحظى بإشادة نقدية واسعة منذ طرحه في 8 أغسطس.



يضم فيلم “Weapons” نخبة من النجوم، حيث يتصدر البطولة النجم جوش برولين المعروف بأدواره القوية في أفلام الأكشن والدراما، وتشاركه النجمة جوليا جارنر الحائزة على جوائز عن أدائها المميز في الدراما التلفزيونية والسينمائية.



كما يشارك في العمل ألدن إرينرايك، وإيمي مادجان التي قدمت أداءً لافتاً في دور محوري ومحاط بالغموض.