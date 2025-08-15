ناقد رياضي يطالب بمراجعة شاملة لتفادي فقدان الانتصارات في اللحظات الأخيرة

قال الناقد الرياضي إسلام محمد إن «الزخم الإعلامي المفرط» والاحتفالات المبكرة قبل نهاية البطولة ومثل هذه الأجواء تضيف ضغوطًا على اللاعبين وتؤثر على تركيزهم، كما دعا إلى تجنّب الزيارات والتكريمات قبل انتهاء المنافسات، والتركيز على الإعداد النفسي والذهني للفريق.

منظومة كرة اليد المصرية

وأكد إسلام محمد خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن منظومة كرة اليد المصرية قوية وناجحة على مختلف المستويات، لكن تكرار نفس الأخطاء في البطولات الكبرى يتطلب مراجعة شاملة وخطة واضحة لتفادي فقدان الانتصارات في اللحظات الأخيرة.

ولفت الناقد إسلام محمد إلى أن منظومة كرة اليد عندما تختفي الأنظار من عليها يؤدي الفريق أداء مبهم، وعندما تجتمع العيون عليها ويكون هناك تكريم للاعبين وزيارات للمعسكر كل ذلك أمر خطأ.



