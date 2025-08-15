ضبط مصنع ينتج الأسلاك الكهربائية المغشوشة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية وخاصةً فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وضبط العلامات المقلدة والمغشوشة.

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الإقتصادى تنسيقاً والجهات المعنية وعقب تقنين الإجراءات من ضبط مصنع ومخزن "بدون ترخيص" كائنان بدائرة قسمى شرطة ثان شبرا الخيمة ، الخانكة بالقليوبية) ، وبداخلهما (1184993 قطعة أدوات كهربائية مختلفة الأنواع "منتج نهائى ، مستلزمات إنتاج") مقلدة ومغشوشة وتحمل علامات تجارية بدون تفويض من الشركات المالكة لها .

كما تم ضبط (مصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) ، وبداخله (51 ألف متر سلك كهربائى مختلفة المقاسات مجهولة المصدر- 7,725 طن مستلزمات إنتاج –2452 قطعة مستلزمات تعبئة –2200 عبوة فارغة "مستلزمات تعبئة"- 4600 قطعة ملصق" مستلزمات تغليف مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات تدل على مصدرها – 7 قطع ماكينة "خط إنتاج").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.